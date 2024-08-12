ТОП-5 скрытых функций автомобиля, о которых следует помнить

Водитель. Фото: freepik.com

Многие даже опытные водители часто забывают, что даже не в самой современной машине скрыто огромное количество полезных функций. При этом каждая из них способна значительно облегчить жизнь автомобилиста.

О пяти скрытых функциях напомнил Dexpens.

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1. Выключение подушки безопасности

Если перевозить ребенка до 12 лет на переднем сиденье в специальном боксе-кресле нужно отключать подушку безопасности. При ДТП она спасет взрослого, но может сильно травмировать и даже убить ребенка. Чаще выключатель подушки расположен на боковой стороне торпеды. Добраться до него можно, открыв правую переднюю дверь автомобиля.

2. Поворот солнцезащитного козырька

Многие новички не знают, что солнцезащитный козырек может прикрывать от лучей не только спереди, но и сбоку. Специально для этого одна из петель козырька выполнена таким образом, что ее можно отстегнуть от держателя.

3. Ночной режим зеркала

Если на центральном зеркале есть кнопка, то вероятнее всего оно является электрохромным и в него встроен светодиод. Эта кнопка активирует ночной режим, при котором центральное зеркало затемняет отражающийся в ночное время свет, чтобы водителя не ослепляли фары машин сзади.

4. Экстренное торможение электронным ручником

Даже те, кто ездит на автомобиле с электронным стояночным тормозом, не всегда знают о том, что им можно совершать экстренное торможение при выходе из строя основных тормозов. Для экстренного понижения скорости придется нажать и удерживать кнопку активации. В процессе торможения автомобиль должен самостоятельно активировать стоп-сигналы для предупреждения других водителей.

5. Блокировка задней двери

В таком режиме дверь открывается только снаружи. Эта функция предназначена для перевозки на заднем сиденье детей, чтобы малыши случайно не открыли дверь во время движения авто. Для активации режима блокировки нужно открыть дверь и найти рядом с замком небольшой переключатель с надписью "Lock".

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