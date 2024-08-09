Копеечный способ восстановить мертвый автомобильный аккумулятор — действенный лайфхак

Промывка аккумулятора. Фото: tontio.com

Когда водитель замечает серьезные перебои в работе аккумуляторной батареи, не обязательно сразу покупать новую АКБ. При определенных условиях есть способ продлить ресурс с помощью дешевых подручных средств.

Об этом написал Dexpens.

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Важно знать, что батарея для восстановления должна быть обслуживаемой. В такой АКБ на верхней части видны пробки. Если же она так называемая необслуживаемая, то ее проще сдать в утиль — другого выхода нет.

Как восстановить АКБ

Следует открутить пробки с батареи и полностью слить через них старый электролит.

Наливаем в бутылку теплую дистиллированную воду и насыпаем пищевую соду, чтобы она полностью растворилась. Важно, чтобы не осталось осадка.

Наполняем полученным раствором аккумулятор и оставляем на 10 минут, чтобы пошла реакция.

Удаляем раствор.

Промываем батарею чистой дистиллированной водой.

Заливаем новый электролит с плотностью 1,28.

Ставим аккумулятор на зарядку — примерно через 12 часов он должен стать полностью функциональным.

Как работает метод

Омывая раствором соды пластины внутри АКБ, получаем его реакцию с кислотой. Таким образом, смываются соли, которые оседают со временем на пластинах — происходит процесс десульфитации.

Минус такой процедуры — частичное неравномерное отслаивание состава пластин, что существенно снижает ресурс устройства, если проводить чистку часто.

Какой АКБ восстановить невозможно

Не удается восстановить аккумулятор, у которого уже разрушились пластины. Когда вы сливаете старый электролит, а он ржавого цвета, значит батарея ремонту уже не подлежит.

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