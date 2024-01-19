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Это время пришло — пять признаков, что пора заменить аккумулятор в автомобиле

19 января 2024 10:54
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Пять главных признаков того, что аккумулятор в автомобиле пора менять
Главная причина быстрого износа батареи — пренебрежение техобслуживанием. Фото: capitalone.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Современные автомобили имеют более 200 электронных блоков управления, и все они увеличивают нагрузку на аккумулятор, даже когда машина припаркована. Поэтому важно не упустить момент замены устройства, чтобы не оказаться с полностью разряженной батареей посреди темной холодной дороги.

Об этом написал блог Halfords.

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Причины быстрого износа аккумулятора

  • частые короткие поездки;
  • экстремальные температуры;
  • пренебрежение техобслуживанием.

Пять главных признаков, что пора менять батарею

  • 1. Автомобиль с трудом заводится, или не заводится вообще

Если автомобиль не заводится с одного простого поворота ключа (или нажатия кнопки), это верный признак того, что аккумулятор либо разряжен, либо поврежден.

  • 2. Пропала подача питания на электрооборудование вашего автомобиля

Стеклоподъемники, фары, обогреватель и другие электрические системы реагируют медленно или вообще не реагируют. Такие проблемы обычно становятся заметнее зимой, когда аккумулятору приходится работать особенно тяжело.

  • 3. На приборной панели загорается индикатор заряда батареи

Это означает, что в генераторе, аккумуляторе или электрической системе возникла неисправность. Поэтому автомобиль не заряжается должным образом во время движения, и батарея скоро разрядится.

Поскольку индикатор может загораться по разным причинам, рекомендуется по этому поводу проконсультироваться с опытным автомехаником.

  • 4. Перестала работать функция старт-стоп

Система контролирует состояние батареи и определяет, сколько тока потребляется от него. Когда аккумулятор разряжается, она может автоматически отключить функцию старт-стоп.

  • 5. Аккумулятору более пяти лет

Большинство автомобильных аккумуляторов рассчитаны на пять-семь лет работы. Поэтому проблемы с зарядкой могут быть признаком того, что аккумулятор близится к концу срока службы.

Ранее мы писали, почему нельзя заряжать гаджеты от автомобильного аккумулятора. Также рассказывали, чем грозит автомобилю длительный простой зимой.

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