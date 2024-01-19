Пять главных признаков того, что аккумулятор в автомобиле пора менять

Это время пришло — пять признаков, что пора заменить аккумулятор в автомобиле
Современные автомобили имеют более 200 электронных блоков управления, и все они увеличивают нагрузку на аккумулятор, даже когда машина припаркована. Поэтому важно не упустить момент замены устройства, чтобы не оказаться с полностью разряженной батареей посреди темной холодной дороги.
Об этом написал блог Halfords.
Причины быстрого износа аккумулятора
- частые короткие поездки;
- экстремальные температуры;
- пренебрежение техобслуживанием.
Пять главных признаков, что пора менять батарею
- 1. Автомобиль с трудом заводится, или не заводится вообще
Если автомобиль не заводится с одного простого поворота ключа (или нажатия кнопки), это верный признак того, что аккумулятор либо разряжен, либо поврежден.
- 2. Пропала подача питания на электрооборудование вашего автомобиля
Стеклоподъемники, фары, обогреватель и другие электрические системы реагируют медленно или вообще не реагируют. Такие проблемы обычно становятся заметнее зимой, когда аккумулятору приходится работать особенно тяжело.
- 3. На приборной панели загорается индикатор заряда батареи
Это означает, что в генераторе, аккумуляторе или электрической системе возникла неисправность. Поэтому автомобиль не заряжается должным образом во время движения, и батарея скоро разрядится.
Поскольку индикатор может загораться по разным причинам, рекомендуется по этому поводу проконсультироваться с опытным автомехаником.
- 4. Перестала работать функция старт-стоп
Система контролирует состояние батареи и определяет, сколько тока потребляется от него. Когда аккумулятор разряжается, она может автоматически отключить функцию старт-стоп.
- 5. Аккумулятору более пяти лет
Большинство автомобильных аккумуляторов рассчитаны на пять-семь лет работы. Поэтому проблемы с зарядкой могут быть признаком того, что аккумулятор близится к концу срока службы.
Ранее мы писали, почему нельзя заряжать гаджеты от автомобильного аккумулятора. Также рассказывали, чем грозит автомобилю длительный простой зимой.
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