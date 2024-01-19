Пять главных признаков того, что аккумулятор в автомобиле пора менять

Главная причина быстрого износа батареи — пренебрежение техобслуживанием. Фото: capitalone.com

Современные автомобили имеют более 200 электронных блоков управления, и все они увеличивают нагрузку на аккумулятор, даже когда машина припаркована. Поэтому важно не упустить момент замены устройства, чтобы не оказаться с полностью разряженной батареей посреди темной холодной дороги.

Об этом написал блог Halfords.

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частые короткие поездки;

экстремальные температуры;

пренебрежение техобслуживанием.

Пять главных признаков, что пора менять батарею

1. Автомобиль с трудом заводится, или не заводится вообще

Если автомобиль не заводится с одного простого поворота ключа (или нажатия кнопки), это верный признак того, что аккумулятор либо разряжен, либо поврежден.

2. Пропала подача питания на электрооборудование вашего автомобиля

Стеклоподъемники, фары, обогреватель и другие электрические системы реагируют медленно или вообще не реагируют. Такие проблемы обычно становятся заметнее зимой, когда аккумулятору приходится работать особенно тяжело.

3. На приборной панели загорается индикатор заряда батареи

Это означает, что в генераторе, аккумуляторе или электрической системе возникла неисправность. Поэтому автомобиль не заряжается должным образом во время движения, и батарея скоро разрядится.

Поскольку индикатор может загораться по разным причинам, рекомендуется по этому поводу проконсультироваться с опытным автомехаником.

4. Перестала работать функция старт-стоп

Система контролирует состояние батареи и определяет, сколько тока потребляется от него. Когда аккумулятор разряжается, она может автоматически отключить функцию старт-стоп.

5. Аккумулятору более пяти лет

Большинство автомобильных аккумуляторов рассчитаны на пять-семь лет работы. Поэтому проблемы с зарядкой могут быть признаком того, что аккумулятор близится к концу срока службы.

Ранее мы писали, почему нельзя заряжать гаджеты от автомобильного аккумулятора. Также рассказывали, чем грозит автомобилю длительный простой зимой.