П'ять головних ознак того, що акумулятор в автомобілі пора міняти

Головна причина швидкого зносу батареї — нехтування техобслуговуванням. Фото: capitalone.com

Сучасні автомобілі мають понад 200 електронних блоків керування, й всі вони збільшують навантаження на акумулятор, навіть коли машину припарковано. Тому важливо не проґавити момент заміни пристрою, щоб не опинитися з повністю розрядженою батареєю посеред темної холодної дороги.

Про це написав блог Halfords.

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часті короткі поїздки;

екстремальні температури;

нехтування техобслуговуванням.

П'ять головних ознак, що пора міняти батарею

1. Автомобіль насилу заводиться, або не заводиться взагалі

Якщо автомобіль не заводиться з одного простого повороту ключа (або натискання кнопки), це вірна ознака того, що акумулятор або розряджений, або пошкоджений.

2. Зникла подача живлення на електрообладнання вашого автомобіля

Склопідйомники, фари, обігрівач та інші електричні системи реагують повільно або не реагують взагалі. Такі проблеми зазвичай стають помітнішими взимку, коли акумулятору доводиться працювати особливо важко.

3. На приладовій панелі загоряється індикатор заряду батареї

Це означає, що у вашому генераторі, акумуляторі або електричній системі виникла несправність. Тому автомобіль не заряджається належним чином під час руху, і батарея скоро розрядиться.

Позаяк індикатор може загорятися з різних причин, тому рекомендується з цього приводу проконсультуватися з досвідченим автомеханіком.

4. Перестала працювати функція старт-стоп

Система контролює стан батареї та визначає, скільки струму від нього споживається. Тож, коли акумулятор розряджається, вона може автоматично вимкнути функцію старт-стоп.

5. Акумулятору понад п'ять років

Більшість автомобільних акумуляторів розраховані на п'ять-сім років роботи. Тому проблеми із зарядкою можуть бути просто ознакою того, що акумулятор наближається до кінця свого терміну служби.

Раніше ми писали, чому не можна заряджати гаджети від автомобільного акумулятора. Також розповідали, чим загрожує автомобілю тривалий простій взимку.