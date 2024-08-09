Копієчний спосіб відновити мертвий автомобільний акумулятор — дієвий лайфхак

Як відновити мертвий акумулятор авто копієчним способом — простий лайфхак
Коли водій помічає серйозні перебої в роботі акумуляторної батареї, не обов'язково одразу купляти нову АКБ. За певних умов є спосіб продовжити ресурс за допомогою дешевих підручних засобів.
Про це написав Dexpens.
Важливо знати, що батарея для відновлення обов'язково має бути обслуговуваною. У такої АКБ на верхній частині видно пробки. Якщо ж вона так звана необслуговувана, то її простіше здати в утиль — іншого виходу немає.
Як відновити АКБ
- Потрібно відкрутити пробки з батареї та повністю злити через них старий електроліт.
- Наливаємо в пляшку теплу дистильовану воду та насипаємо харчову соду, щоб вона повністю розчинилася. Важливо, щоб не залишилося осаду.
- Наповнюємо отриманим розчином акумулятор та залишаємо на 10 хвилин, щоб пішла реакція.
- Видаляємо розчин.
- Промиваємо батарею чистою дистильованою водою.
- Заливаємо новий електроліт із щільністю 1,28.
- Ставимо акумулятор на зарядку — приблизно за 12 годин він має стати повністю функціональним.
Як працює метод
Омиваючи розчином соди пластини всередині АКБ, отримуємо його реакцію з кислотою. Таким чином змиваються солі, що осідають з часом на пластинах — відбувається процес десульфітації.
Мінус такої процедури — часткове нерівномірне відшаровування складу пластин, що істотно знижує ресурс пристрою, якщо проводити чистку часто.
Який АКБ відновити неможливо
Не вийде відновити акумулятор, у якого вже зруйнувалися пластини. Коли ви зливаєте старий електроліт, а він іржавого кольору, значить батарея вже ремонту не підлягає.
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