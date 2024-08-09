Копієчний спосіб відновити мертвий автомобільний акумулятор — дієвий лайфхак

Промивка акумулятора. Фото: tontio.com

Коли водій помічає серйозні перебої в роботі акумуляторної батареї, не обов'язково одразу купляти нову АКБ. За певних умов є спосіб продовжити ресурс за допомогою дешевих підручних засобів.

Про це написав Dexpens.

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Важливо знати, що батарея для відновлення обов'язково має бути обслуговуваною. У такої АКБ на верхній частині видно пробки. Якщо ж вона так звана необслуговувана, то її простіше здати в утиль — іншого виходу немає.

Як відновити АКБ

Потрібно відкрутити пробки з батареї та повністю злити через них старий електроліт.

Наливаємо в пляшку теплу дистильовану воду та насипаємо харчову соду, щоб вона повністю розчинилася. Важливо, щоб не залишилося осаду.

Наповнюємо отриманим розчином акумулятор та залишаємо на 10 хвилин, щоб пішла реакція.

Видаляємо розчин.

Промиваємо батарею чистою дистильованою водою.

Заливаємо новий електроліт із щільністю 1,28.

Ставимо акумулятор на зарядку — приблизно за 12 годин він має стати повністю функціональним.

Як працює метод

Омиваючи розчином соди пластини всередині АКБ, отримуємо його реакцію з кислотою. Таким чином змиваються солі, що осідають з часом на пластинах — відбувається процес десульфітації.

Мінус такої процедури — часткове нерівномірне відшаровування складу пластин, що істотно знижує ресурс пристрою, якщо проводити чистку часто.

Який АКБ відновити неможливо

Не вийде відновити акумулятор, у якого вже зруйнувалися пластини. Коли ви зливаєте старий електроліт, а він іржавого кольору, значить батарея вже ремонту не підлягає.

Раніше ми писали про п'ять ознак, що час замінити акумулятор в автомобілі. Також розповідали, чому не можна заряджати гаджети від автомобільного акумулятора.