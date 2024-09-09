Как просто и эффективно бороться с коррозией на автомобиле — ответ механика

Мытье авто. Фото: firstaidcollision.com

Ржавчина способна значительно сократить срок службы любого автомобиля. Но существуют три простых и эффективных способа профилактики коррозии, не требующие значительных финансовых затрат.

Об этом написала Avtosota.

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Мытье и сушка

Самый простой способ защиты автомобиля от коррозии — его регулярная мойка. Грязь, пыль, дорожные реагенты и соль, попадая на кузов автомобиля, ускоряют коррозию. Они разъедают лакокрасочное покрытие, открывая доступ влаге и кислороду к металлу.

Поэтому нужно мыть авто по меньшей мере раз в две недели, а зимой еще чаще. Особое внимание следует уделять труднодоступным местам — аркам колес и днища, где быстрее всего накапливается грязь.

После мытья нужно обязательно высушить автомобиль.

Антикоррозионная обработка

Специальные средства создают защитный барьер между металлом и наружной средой. Они бывают двух типов: мастики на основе битума и восковые составы. Битумные мастики обеспечивают долговременную защиту, но требуют профессионального нанесения, а восковые могут применяться самостоятельно.

Обрабатывать кузов следует не менее одного раза в год. Особое внимание уделяйте днищу, где коррозия проявляется наиболее активно из-за постоянного контакта с влагой и дорожными реагентами.

Дренажные отверстия

Водители часто пренебрегают очисткой дренажных проемов расположенных в дверях, капоте, багажнике и под днищем. Но они играют немаловажную роль в отводе воды и влаги из полостей кузова. Когда эти отверстия забиваются грязью, пылью или листвой, вода скапливается в этих местах, что создает идеальные условия для развития коррозии.

Особенно важно следить за состоянием дренажных отверстий в дождливую погоду и в зимний период, когда на дорогах активно используются реагенты и соль.

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