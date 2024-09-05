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Как подготовить автомобиль к осенней погоде — пять полезных шагов

5 сентября 2024 17:40
Святослав Мотюженко - Редактор
Как подготовить машину к осени — пять советов от автомехаников
Автомобиль осенью. Фото: bigboxcars.com.au
Святослав Мотюженко - Редактор

Уже скоро теплая погода станет более непредсказуемой, начнутся дожди, а дороги станут скользкими. Чтобы уберечься от неприятных сюрпризов, нужно уже сейчас подготовить свой автомобиль к капризной осенней погоде.

На что стоит обратить внимание автомобилистам, написал eShop.

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1. Автомобильные жидкости

  • Моторное масло. Уровень и состояние масла должно соответствовать норме. При необходимости замените его. В холодную погоду может потребоваться масло с другой вязкостью.
  • Антифриз. Он должен быть чист и не иметь признаков коррозии. При необходимости замените антифриз новым.
  • Тормозная жидкость. Если она темная или имеет признаки загрязнения, ее необходимо заменить.
  • Омыватель стекла. Следует заменить летнюю жидкость на омыватель, который не замерзает при низких температурах.

2. Кузов и салон

  • Мытье авто. Следует тщательно отмыть окна машины снаружи и внутри от летней пыли и испарений. Особое внимание нужно уделить ветровому стеклу. Вымойте автомобиль и удалите все загрязнения из труднодоступных мест. Чтобы защитить кузов от воздействия влаги и соли, отполируйте его.
  • Щетки стеклоочистителей. Жара сушит резину, поэтому дворники за летний сезон могли потерять эластичность, что помешает им отбрасывать воду с прежней эффективностью. При необходимости замените их.
  • Антикоррозионная обработка. Сколы и царапины на кузове нужно обработать антикоррозионным средством, чтобы предотвратить появление ржавчины.
  • Коврики. Замените тканевые коврики на резиновые, которые легче очищать от грязи и влаги.
  • Салон. Тщательно уберите внутри автомобиля, особенно в труднодоступных местах.
  • Уплотнители. Пока не начался сезон активных дождей, проверьте состояние уплотнителей дверей, лобового стекла и люка. Из этих мест в салон может протекать вода.

3. Проверка и замена элементов

  • Аккумулятор. В холодное время года нагрузка на батарею растет, поэтому важно, чтобы она была в хорошем состоянии.
  • Шины. Проверьте состояние протектора и давление в шинах. Уже скоро нужно будет менять летнюю резину.
  • Тормозная система. При необходимости замените тормозные колодки и диски новыми.
  • Светотехника. Убедитесь, что все фары, фонари и поворотники работают как следует.

4. Климатические системы

  • Убедитесь, что система обогрева и кондиционирования работает правильно, чтобы обеспечить комфорт в салоне в холодную и влажную погоду.

5. Хранение авто

  • Чтобы защитить автомобиль от неблагоприятных погодных условий, по возможности храните его в гараже или по крайней мере накрывайте машину чехлом.
  • Держите в автомобиле запасные лампочки, предохранители и другие необходимые мелочи во избежание непредвиденных ситуаций на дороге.

Ранее мы писали о шести угрозах, которые создает дождь для автомобиля и как их избежать. Также рассказывали о 10 правилах вождения в дождливую погоду.

авто осень автомобиль подготовка

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