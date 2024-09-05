Как подготовить машину к осени — пять советов от автомехаников

Автомобиль осенью. Фото: bigboxcars.com.au

Уже скоро теплая погода станет более непредсказуемой, начнутся дожди, а дороги станут скользкими. Чтобы уберечься от неприятных сюрпризов, нужно уже сейчас подготовить свой автомобиль к капризной осенней погоде.

На что стоит обратить внимание автомобилистам, написал eShop.

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1. Автомобильные жидкости

Моторное масло. Уровень и состояние масла должно соответствовать норме. При необходимости замените его. В холодную погоду может потребоваться масло с другой вязкостью.

Уровень и состояние масла должно соответствовать норме. При необходимости замените его. В холодную погоду может потребоваться масло с другой вязкостью. Антифриз. Он должен быть чист и не иметь признаков коррозии. При необходимости замените антифриз новым.

Он должен быть чист и не иметь признаков коррозии. При необходимости замените антифриз новым. Тормозная жидкость. Если она темная или имеет признаки загрязнения, ее необходимо заменить.

Если она темная или имеет признаки загрязнения, ее необходимо заменить. Омыватель стекла. Следует заменить летнюю жидкость на омыватель, который не замерзает при низких температурах.

2. Кузов и салон

Мытье авто. Следует тщательно отмыть окна машины снаружи и внутри от летней пыли и испарений. Особое внимание нужно уделить ветровому стеклу. Вымойте автомобиль и удалите все загрязнения из труднодоступных мест. Чтобы защитить кузов от воздействия влаги и соли, отполируйте его.

Следует тщательно отмыть окна машины снаружи и внутри от летней пыли и испарений. Особое внимание нужно уделить ветровому стеклу. Вымойте автомобиль и удалите все загрязнения из труднодоступных мест. Чтобы защитить кузов от воздействия влаги и соли, отполируйте его. Щетки стеклоочистителей. Жара сушит резину, поэтому дворники за летний сезон могли потерять эластичность, что помешает им отбрасывать воду с прежней эффективностью. При необходимости замените их.

Жара сушит резину, поэтому дворники за летний сезон могли потерять эластичность, что помешает им отбрасывать воду с прежней эффективностью. При необходимости замените их. Антикоррозионная обработка. Сколы и царапины на кузове нужно обработать антикоррозионным средством, чтобы предотвратить появление ржавчины.

Сколы и царапины на кузове нужно обработать антикоррозионным средством, чтобы предотвратить появление ржавчины. Коврики. Замените тканевые коврики на резиновые, которые легче очищать от грязи и влаги.

Замените тканевые коврики на резиновые, которые легче очищать от грязи и влаги. Салон. Тщательно уберите внутри автомобиля, особенно в труднодоступных местах.

Тщательно уберите внутри автомобиля, особенно в труднодоступных местах. Уплотнители. Пока не начался сезон активных дождей, проверьте состояние уплотнителей дверей, лобового стекла и люка. Из этих мест в салон может протекать вода.

3. Проверка и замена элементов

Аккумулятор. В холодное время года нагрузка на батарею растет, поэтому важно, чтобы она была в хорошем состоянии.

В холодное время года нагрузка на батарею растет, поэтому важно, чтобы она была в хорошем состоянии. Шины. Проверьте состояние протектора и давление в шинах. Уже скоро нужно будет менять летнюю резину.

Проверьте состояние протектора и давление в шинах. Уже скоро нужно будет менять летнюю резину. Тормозная система. При необходимости замените тормозные колодки и диски новыми.

При необходимости замените тормозные колодки и диски новыми. Светотехника. Убедитесь, что все фары, фонари и поворотники работают как следует.

4. Климатические системы

Убедитесь, что система обогрева и кондиционирования работает правильно, чтобы обеспечить комфорт в салоне в холодную и влажную погоду.

5. Хранение авто

Чтобы защитить автомобиль от неблагоприятных погодных условий, по возможности храните его в гараже или по крайней мере накрывайте машину чехлом.

Держите в автомобиле запасные лампочки, предохранители и другие необходимые мелочи во избежание непредвиденных ситуаций на дороге.

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