Как подготовить машину к осени — пять советов от автомехаников

Как подготовить автомобиль к осенней погоде — пять полезных шагов
5 сентября 2024 17:40
Автомобиль осенью. Фото: bigboxcars.com.au
Уже скоро теплая погода станет более непредсказуемой, начнутся дожди, а дороги станут скользкими. Чтобы уберечься от неприятных сюрпризов, нужно уже сейчас подготовить свой автомобиль к капризной осенней погоде.
На что стоит обратить внимание автомобилистам, написал eShop.
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1. Автомобильные жидкости
- Моторное масло. Уровень и состояние масла должно соответствовать норме. При необходимости замените его. В холодную погоду может потребоваться масло с другой вязкостью.
- Антифриз. Он должен быть чист и не иметь признаков коррозии. При необходимости замените антифриз новым.
- Тормозная жидкость. Если она темная или имеет признаки загрязнения, ее необходимо заменить.
- Омыватель стекла. Следует заменить летнюю жидкость на омыватель, который не замерзает при низких температурах.
2. Кузов и салон
- Мытье авто. Следует тщательно отмыть окна машины снаружи и внутри от летней пыли и испарений. Особое внимание нужно уделить ветровому стеклу. Вымойте автомобиль и удалите все загрязнения из труднодоступных мест. Чтобы защитить кузов от воздействия влаги и соли, отполируйте его.
- Щетки стеклоочистителей. Жара сушит резину, поэтому дворники за летний сезон могли потерять эластичность, что помешает им отбрасывать воду с прежней эффективностью. При необходимости замените их.
- Антикоррозионная обработка. Сколы и царапины на кузове нужно обработать антикоррозионным средством, чтобы предотвратить появление ржавчины.
- Коврики. Замените тканевые коврики на резиновые, которые легче очищать от грязи и влаги.
- Салон. Тщательно уберите внутри автомобиля, особенно в труднодоступных местах.
- Уплотнители. Пока не начался сезон активных дождей, проверьте состояние уплотнителей дверей, лобового стекла и люка. Из этих мест в салон может протекать вода.
3. Проверка и замена элементов
- Аккумулятор. В холодное время года нагрузка на батарею растет, поэтому важно, чтобы она была в хорошем состоянии.
- Шины. Проверьте состояние протектора и давление в шинах. Уже скоро нужно будет менять летнюю резину.
- Тормозная система. При необходимости замените тормозные колодки и диски новыми.
- Светотехника. Убедитесь, что все фары, фонари и поворотники работают как следует.
4. Климатические системы
- Убедитесь, что система обогрева и кондиционирования работает правильно, чтобы обеспечить комфорт в салоне в холодную и влажную погоду.
5. Хранение авто
- Чтобы защитить автомобиль от неблагоприятных погодных условий, по возможности храните его в гараже или по крайней мере накрывайте машину чехлом.
- Держите в автомобиле запасные лампочки, предохранители и другие необходимые мелочи во избежание непредвиденных ситуаций на дороге.
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