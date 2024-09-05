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Як підготувати автомобіль до осінньої погоди — п'ять корисних кроків

5 вересня 2024 17:40
Святослав Мотюженко - Редактор
Як підготувати машину до осені — п'ять порад від автомеханіків
Авто восени. Фото: bigboxcars.com.au
Святослав Мотюженко - Редактор

Вже скоро тепла погода стане непередбачуванішою, почнуться дощі, а дороги стануть слизькими. Щоб убезпечитися від неприємних сюрпризів, потрібно вже зараз підготувати свій автомобіль до примхливої осінньої погоди.

На що варто звернути увагу автомобілістам написав eShop.

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1. Автомобільні рідини

  • Моторна олива. Рівень та стан оливи має відповідати нормі. За потреби замініть її. За холодної погоди може знадобитися олива з іншою в’язкістю.
  • Антифриз. Він має бути чистим та не мати ознак корозії. За потреби замініть антифриз на новий.
  • Гальмівна рідина. Якщо вона темна або має ознаки забруднення, її необхідно замінити.
  • Омивач скла. Варто замінити літню рідину на омивач, який не замерзає за низьких температур.

2. Кузов та салон

  • Миття авто. Потрібно ретельно відмити вікна машини зовні та усередині від літнього пилу та випарів. Особливу увагу потрібно приділити вітровому склу. Помийте автомобіль та видаліть усі забруднення з важкодоступних місць. Щоб захистити кузов від впливу вологи та солі відполіруйте його.
  • Щітки склоочисників. Спека сушить гуму, тому двірники за літній сезон могли втратити еластичність, що завадить їм відкидати воду з колишньою ефективністю. За потреби замініть їх.
  • Антикорозійна обробка. Сколи та подряпини на кузові потрібно обробити антикорозійним засобом, щоб запобігти появі іржі.
  • Килимки. Замініть тканинні килимки на гумові, які легше очищати від бруду та вологи.
  • Салон. Ретельно приберіть всередині автомобіля, особливо у важкодоступних місцях.
  • Ущільнювачі. Поки не почався сезон активних дощів перевірте стан ущільнювачів дверей, лобового скла та люка. Через ці місця в салон може протікати вода.

3. Перевірка та заміна елементів

  • Акумулятор. В холодну пору року навантаження на батарею зростає, тому важливо, щоб вона була у хорошому стані.
  • Шини. Перевірте стан протектора та тиск у шинах. Вже скоро потрібно буде міняти літню гуму.
  • Гальмівна система. За потреби замініть гальмівні колодки та диски на нові.
  • Світлотехніка. Переконайтеся, що всі фари, ліхтарі та поворотники працюють як належить.

4. Кліматичні системи

  • Переконайтеся, що система обігріву та кондиціонування працює належним чином, щоб забезпечити комфорт у салоні в холодну та вологу погоду.

5. Зберігання авто

  • Щоб захистити авто від несприятливих погодних умов, за можливості зберігайте його у гаражі або принаймні накривайте машину чохлом.
  • Тримайте в автомобілі запасні лампочки, запобіжники та інші необхідні дрібниці, щоб уникнути непередбачених ситуацій на дорозі.

Раніше ми писали про шість загроз, які створює дощ для автомобіля, та як їх уникнути. Також розповідали про 10 правил водіння авто в дощову погоду.

авто осінь автомобіль підготовка

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