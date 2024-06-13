Водіїв попередили про загрози для авто, які створюють сильні дощі — як уникнути

Авто під зливою. Фото: dubizzle.com

В сучасних авто найважливіші механізми та агрегати заховані від вологи. Але після рясних злив, все одно можуть виникнути несподівані проблеми, про які слід подбати заздалегідь.

Про це написав Auto24.

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Дбайте про щільність кузова

До найменшої нещільності обов'язково потрапить дощова вода. Найбільш вразливі місця — ущільнювачі скла та вентиляційні канали.

Не забувайте закривати салон

Варто залишити відкритим вікно, як половина салону буде у воді, зокрема сидіння та електрична начинка дверей.

Слідкуйте за двірниками

Старі, розхитані щітки двірників при тривалій роботі можуть розібратися на частини, що майже завжди супроводжується глибокими подряпинами на склі. Двірники потрібно міняти, в ідеалі — щороку або щосезону.

Пожалійте ходову частину

Не помітивши в калюжі велику яму, водій на швидкості може розрубати шину, пом'яти або зруйнувати диск, погнути важіль підвіски або тягу рульового управління.

Вперто гальмуйте

На мокрій дорозі неефективність гальмової системи в сучасних авто відчувається лише в перший момент гальмування. Не впадайте у розпач, продовжити тиснути на педаль.

Бережіться гідроудару

Намагаючись подолати калюжу в невідомому місці, не знаючи її справжньої глибини, можна притопити автомобіль. Водою заллє салон, електрообладнання, вихлопну систему. Але найстрашніше, якщо двигун захлинеться водою через повітряний фільтр. Це загрожує капітальним ремонтом мотора.

Раніше ми писали про 10 правил водіння авто в дощову погоду. Також розповідали, чому автомобіль не заводиться в дощ та що з цим робити.