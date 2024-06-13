Водителей предупредили об угрозах для авто, которые создают сильные дожди — как избежать

Автомобиль под ливнем. Фото: dubizzle.com

В современных авто важнейшие механизмы и агрегаты укрыты от влаги. Но после обильных ливней, все равно могут возникнуть неожиданные проблемы, о которых следует позаботиться заранее.

Об этом написал Auto24.

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Заботьтесь о плотности кузова

В малейшую неплотность обязательно попадет дождевая вода. Наиболее уязвимые места — уплотнители стекла и вентиляционные каналы.

Не забывайте закрывать салон

Только оставите открытым окно, как половина салона будет в воде, в том числе сиденье и электрическая начинка двери.

Следите за дворниками

Старые, расшатанные щетки дворников при длительной работе могут разобраться на части, что почти всегда приведет к глубоким царапинам на стекле. Дворники нужно менять, в идеале — каждый год или каждый сезон.

Пожалейте ходовую часть

Не заметив в луже большую яму, водитель на скорости может разрубить шину, помять или разрушить диск, погнуть рычаг подвески или тягу рулевого управления.

Упрямо тормозите

На мокрой дороге неэффективность тормозной системы у современных авто ощущается только в первый момент торможения. Не отчаивайтесь, продолжите давить на педаль.

Берегитесь гидроудара

Пытаясь преодолеть лужу в неизвестном месте, не зная ее подлинной глубины, можно затопить автомобиль. Водой зальет салон, электрооборудование, выхлопную систему. Но самое страшное, если двигатель захлебнется водой через воздушный фильтр. Это чревато капитальным ремонтом двигателя.

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