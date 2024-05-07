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Почему автомобиль не заводится в дождь и что с этим делать

7 мая 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Автомобиль не заводится в дождь — почему так случилось и что делать
Автомобили под дождем. Фото: rydeshopper.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Когда автомобиль не заводится под проливным дождем, первое мысль — все системы полностью залило водой. Но существуют и другие причины, почему машина так себя ведет в сырую погоду.

Об этом написал Adarsha.

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1. Изношенные свечи зажигания

Изношенным свечам трудно образовать искру. Это приводит к проблемам с запуском авто, особенно в сырую погоду.

2. Неисправная система зажигания

Та же проблема образования искры, которая зажигает топливо в двигателе. Если система зажигания не работает должным образом, это затрудняет запуск автомобиля во время сильного дождя.

3. Влага в крышке распределителя

Крышка распределителя — важная часть системы зажигания. Если она намокнет, запустить авто будет тяжело.

4. Забитый воздушный фильтр

Он предотвращает попадание в мотор грязи. Если фильтр забивается, это создает препятствия поступлению воздуха в двигатель.

5. Проблемы с топливной системой

Топливная система содержит бензобак, топливопровод и насос. Если любая из этих частей не работает должным образом, это нарушает подачу топлива в двигатель.

6. Электрические компоненты

Влажная погода может повредить электрические компоненты автомобиля — генератор, аккумулятор и стартер. Если какой-либо из этих компонентов не работает, запустить машину почти невозможно.

7. Залитый двигатель

Вода запирает электрические компоненты двигателя. В таком случае нужно показать машину автомеханику, прежде чем пытаться завести мотор.

8. Коррозия клемм аккумулятора

Если контакты батареи из-за влаги ржавеют, это может помешать правильной работе аккумулятора, затрудняя запуск автомобиля.

Ранее мы писали, почему весной и летом лучше ездить в автомобиле с закрытыми окнами. Также рассказывали о трех способах обнаружить износ тормозных колодок, не снимая колес с машины.

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