Автомобиль не заводится в дождь — почему так случилось и что делать

Почему автомобиль не заводится в дождь и что с этим делать
Когда автомобиль не заводится под проливным дождем, первое мысль — все системы полностью залило водой. Но существуют и другие причины, почему машина так себя ведет в сырую погоду.
Об этом написал Adarsha.
1. Изношенные свечи зажигания
Изношенным свечам трудно образовать искру. Это приводит к проблемам с запуском авто, особенно в сырую погоду.
2. Неисправная система зажигания
Та же проблема образования искры, которая зажигает топливо в двигателе. Если система зажигания не работает должным образом, это затрудняет запуск автомобиля во время сильного дождя.
3. Влага в крышке распределителя
Крышка распределителя — важная часть системы зажигания. Если она намокнет, запустить авто будет тяжело.
4. Забитый воздушный фильтр
Он предотвращает попадание в мотор грязи. Если фильтр забивается, это создает препятствия поступлению воздуха в двигатель.
5. Проблемы с топливной системой
Топливная система содержит бензобак, топливопровод и насос. Если любая из этих частей не работает должным образом, это нарушает подачу топлива в двигатель.
6. Электрические компоненты
Влажная погода может повредить электрические компоненты автомобиля — генератор, аккумулятор и стартер. Если какой-либо из этих компонентов не работает, запустить машину почти невозможно.
7. Залитый двигатель
Вода запирает электрические компоненты двигателя. В таком случае нужно показать машину автомеханику, прежде чем пытаться завести мотор.
8. Коррозия клемм аккумулятора
Если контакты батареи из-за влаги ржавеют, это может помешать правильной работе аккумулятора, затрудняя запуск автомобиля.
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