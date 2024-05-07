Автомобіль не заводиться в дощ — чому так трапилося і що робити

Автомобілі під дощем. Фото: rydeshopper.com

Коли автомобіль не заводиться під проливним дощем, перша думка — усі системи повністю залило водою. Але існують й інші причини, чому машина так себе поводить у сиру погоду.

Про це написав Adarsha.

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1. Зношені свічки запалювання

Зношеним свічкам важко утворити іскру. Це призводить до проблем із запуском авто, особливо у сиру погоду.

2. Несправна система запалювання

Та сама проблема утворення іскри, яка запалює паливо у двигуні. Якщо система запалювання не працює належним чином, це сильно ускладнює запуск автомобіля під час сильного дощу.

3. Волога в кришці розподільника

Кришка розподільника — важлива частина системи запалювання. Якщо вона намокне, запустити авто буде важко.

4. Забитий повітряний фільтр

Він запобігає потраплянню в мотор бруду. Якщо фільтр забивається, це створює перешкоди надходженню повітря до двигуна.

5. Проблеми з паливною системою

Паливна система містить бензобак, паливопроводи та помпу. Якщо будь-яка з цих частин не працює належним чином, це порушує подачу палива до двигуна.

6. Електричні компоненти

Волога погода може пошкодити електричні компоненти автомобіля — генератор, акумулятор та стартер. Якщо будь-який із цих компонентів не працює, запустити машину майже неможливо.

7. Залитий двигун

Вода замикає електричні компоненти двигуна. В такому випадку потрібно показати авто механіку, перш ніж намагатися завести мотор.

8. Корозія клем акумулятора

Якщо контакти батареї через вологу іржавіють, це може перешкоджати належній роботі акумулятора, ускладнюючи запуск автомобіля.

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