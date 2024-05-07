Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Чому автомобіль не заводиться в дощ та що з цим робити arrow

Чому автомобіль не заводиться в дощ та що з цим робити

7 травня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Автомобіль не заводиться в дощ — чому так трапилося і що робити
Автомобілі під дощем. Фото: rydeshopper.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Коли автомобіль не заводиться під проливним дощем, перша думка — усі системи повністю залило водою. Але існують й інші причини, чому машина так себе поводить у сиру погоду.

Про це написав Adarsha.

Читайте також:

1. Зношені свічки запалювання

Зношеним свічкам важко утворити іскру. Це призводить до проблем із запуском авто, особливо у сиру погоду.

2. Несправна система запалювання

Та сама проблема утворення іскри, яка запалює паливо у двигуні. Якщо система запалювання не працює належним чином, це сильно ускладнює запуск автомобіля під час сильного дощу.

3. Волога в кришці розподільника

Кришка розподільника — важлива частина системи запалювання. Якщо вона намокне, запустити авто буде важко.

4. Забитий повітряний фільтр

Він запобігає потраплянню в мотор бруду. Якщо фільтр забивається, це створює перешкоди надходженню повітря до двигуна.

5. Проблеми з паливною системою

Паливна система містить бензобак, паливопроводи та помпу. Якщо будь-яка з цих частин не працює належним чином, це порушує подачу палива до двигуна.

6. Електричні компоненти

Волога погода може пошкодити електричні компоненти автомобіля — генератор, акумулятор та стартер. Якщо будь-який із цих компонентів не працює, запустити машину майже неможливо.

7. Залитий двигун

Вода замикає електричні компоненти двигуна. В такому випадку потрібно показати авто механіку, перш ніж намагатися завести мотор.

8. Корозія клем акумулятора

Якщо контакти батареї через вологу іржавіють, це може перешкоджати належній роботі акумулятора, ускладнюючи запуск автомобіля.

Раніше ми писали, чому навесні та влітку краще їздити в автомобілі з закритими вікнами. Також розповідали про три способи виявити знос гальмівних колодок, не знімаючи коліс з машини.

ремонт
авто
лайфхаки
дощ
поради
автомобіль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень