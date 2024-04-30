Названо п'ять причин не відкривати вікна в авто навесні та влітку

Не тримайте вікна відкритими. Фото: storables.com

Весняне тепло спонукає водіїв широко відкривати вікна в машині на зустріч теплому свіжому повітрю. Втім, якою б не була спокуса, фахівці рекомендують користуватися кондиціонером або клімат-контролем, що є у більшості сучасних авто.

Чому краще не відкривати вікна в автомобілі.

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Технічні проблеми

Не вмикати кондиціонер з метою економії палива, не завжди гарна ідея. Адже опущені вікна під час руху погіршують аеродинаміку автомобіля та також збільшують витрату палива.

Несвіже повітря

Якщо їздите містом, то про свіже повітря на вулиці годі й говорити. Особливо, коли поруч з вами в заторі коптить вихлопна труба вантажівки. Зрештою, коли будете міняти повітряний фільтр салону, гляньте на його стан. Весь цей бруд, який він затримав, мав опинитися в салоні та ваших легенях.

Шар пилу

Проведіть експеримент — відкрийте вікна на 5-10 хвилин їзди. Після цього зупиніться та проведіть пальцем по торпеді. Подивіться на палець. Всього цього пилу можна уникнути, якщо щільно закрити вікна.

Небезпечний вітер

Якщо на швидкості відкрито кілька вікон, в салоні утвориться протяг, який може спровокувати як застуду, так й неприємніший шийний міозит (в народі — продуло шию). За таких умов скрип піску на зубах здаватиметься найлегшим з наслідків.

Сильніший шум

Закриті вікна, якщо не повністю, але набагато зменшують шум за бортом. Доведено, що тривалий вплив шуму є підґрунтям розвитку захворювань серцево-судинної та нервової систем. У короткостроковій перспективі шум є причиною зниження уваги водія та порушення його координації рухів.

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