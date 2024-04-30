Названы пять причин не открывать окна в авто весной и летом

Не держите окна открытыми. Фото: storables.com

Весеннее тепло побуждает водителей широко открывать окна в машине навстречу теплому свежему воздуху. Впрочем, каким бы ни был соблазн, специалисты рекомендуют пользоваться кондиционером или климат-контролем, имеющимся в большинстве современных авто.

Почему лучше не открывать окна в автомобиле.

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Технические проблемы

Не включать кондиционер в целях экономии топлива, не всегда хорошая идея. Ведь опущенные окна во время движения ухудшают аэродинамику автомобиля и увеличивают расход топлива.

Несвежий воздух

Если ездите по городу, то о свежем воздухе на улице и говорить нечего. Особенно, когда рядом с вами в пробке коптит выхлопная труба грузовика. В конце концов, когда будете менять воздушный фильтр салона, взгляните на его состояние. Вся эта грязь, которую он задержал, должна была оказаться в салоне и ваших легких.

Слой пыли

Проведите эксперимент — откройте окна на 5-10 минут езды. После этого остановитесь и проведите пальцем по торпеде. Посмотрите на палец. Всей этой пыли можно избежать, если плотно закрыть окна.

Опасный ветер

Если на скорости открыто несколько окон, в салоне образуется сквозняк, который может спровоцировать как простуду, так и более неприятный шейный миозит (в народе — продуло шею). В таких условиях скрип песка на зубах будет казаться самым легким из последствий.

Более сильный шум

Закрытые окна, если не полностью, но намного уменьшают шум за бортом. Доказано, что длительное влияние шума является основой развития заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем. В краткосрочной перспективе шум является причиной понижения внимания водителя и нарушения его координации движений.

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