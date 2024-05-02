Як виявити знос гальмівних колодок, не знімаючи коліс з машини: три способи

Три способи виявити знос гальмівних колодок, не знімаючи коліс з машини
Багато хто вважає, що таку серйозну поломку як знос гальмівних колодок можна виявити лише знявши колеса з авто. Але існують методи визначити цей факт з мінімальними зусиллями з боку автовласника.
Про це написав Dexpens.
Фрикційні накладки на колесах
Якщо накладка вже стерлася хоча б на 2 мм, значить можна впевнено говорити, що гальмівні колодки стали зношуватися.
Робота гальм
Якщо система працює з деякою паузою, то можна зі 100% упевненістю говорити про істотний знос гальмівних колодок.
Сторонні шуми
Якщо при гальмуванні виникає характерний неприємний для вуха звук, це означає, що з гальмівними колодками вже є серйозні проблеми.
Раніше ми писали, як зупинити автомобіль, коли раптово відмовили гальма. Також експерти розповіли, що робити, коли в автомобілі заклинило ручне гальмо.
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