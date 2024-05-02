Як виявити знос гальмівних колодок, не знімаючи коліс з машини: три способи

Огляд коліс автомобіля. Фото: verifiinspect.com.au

Багато хто вважає, що таку серйозну поломку як знос гальмівних колодок можна виявити лише знявши колеса з авто. Але існують методи визначити цей факт з мінімальними зусиллями з боку автовласника.

Про це написав Dexpens.

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Якщо накладка вже стерлася хоча б на 2 мм, значить можна впевнено говорити, що гальмівні колодки стали зношуватися.

Фото: grecianmagnesite.com

Робота гальм

Якщо система працює з деякою паузою, то можна зі 100% упевненістю говорити про істотний знос гальмівних колодок.

Фото: safetybrakeandclutch.co.za

Сторонні шуми

Якщо при гальмуванні виникає характерний неприємний для вуха звук, це означає, що з гальмівними колодками вже є серйозні проблеми.

Раніше ми писали, як зупинити автомобіль, коли раптово відмовили гальма. Також експерти розповіли, що робити, коли в автомобілі заклинило ручне гальмо.