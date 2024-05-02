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Три способи виявити знос гальмівних колодок, не знімаючи коліс з машини

2 травня 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як виявити знос гальмівних колодок, не знімаючи коліс з машини: три способи
Огляд коліс автомобіля. Фото: verifiinspect.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Багато хто вважає, що таку серйозну поломку як знос гальмівних колодок можна виявити лише знявши колеса з авто. Але існують методи визначити цей факт з мінімальними зусиллями з боку автовласника.

Про це написав Dexpens.

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Якщо накладка вже стерлася хоча б на 2 мм, значить можна впевнено говорити, що гальмівні колодки стали зношуватися.

 

Три способи виявити знос гальмівних колодок, не знімаючи коліс з машини - фото 1
Фото: grecianmagnesite.com

Робота гальм

Якщо система працює з деякою паузою, то можна зі 100% упевненістю говорити про істотний знос гальмівних колодок.

 

Три способи виявити знос гальмівних колодок, не знімаючи коліс з машини - фото 2
Фото: safetybrakeandclutch.co.za

Сторонні шуми

Якщо при гальмуванні виникає характерний неприємний для вуха звук, це означає, що з гальмівними колодками вже є серйозні проблеми.

Раніше ми писали, як зупинити автомобіль, коли раптово відмовили гальма. Також експерти розповіли, що робити, коли в автомобілі заклинило ручне гальмо.

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