Как обнаружить износ тормозных колодок, не снимая колес с машины: три способа

Три способа обнаружить износ тормозных колодок, не снимая колес с машины
Многие считают, что столь серьезную поломку как износ тормозных колодок можно обнаружить только сняв колеса с авто. Но есть способы подтвердить этот факт с наименьшими усилиями со стороны автовладельца.
Об этом написал Dexpens.
Фрикционные накладки на колесах
Если накладка уже стерлась хотя бы на 2 мм, значит, можно уверенно говорить, что тормозные колодки стали изнашиваться.
Работа тормозов
Если система работает с некоторой паузой, то можно со 100% уверенностью говорить о существенном износе тормозных колодок.
Посторонние шумы
Если при торможении возникает характерный неприятный для уха звук, это означает, что с тормозными колодками уже есть серьезные проблемы.
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