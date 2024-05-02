Как обнаружить износ тормозных колодок, не снимая колес с машины: три способа

Осмотр колес автомобиля. Фото: verifiinspect.com.au

Многие считают, что столь серьезную поломку как износ тормозных колодок можно обнаружить только сняв колеса с авто. Но есть способы подтвердить этот факт с наименьшими усилиями со стороны автовладельца.

Об этом написал Dexpens.

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Если накладка уже стерлась хотя бы на 2 мм, значит, можно уверенно говорить, что тормозные колодки стали изнашиваться.

Фото: grecianmagnesite.com

Работа тормозов

Если система работает с некоторой паузой, то можно со 100% уверенностью говорить о существенном износе тормозных колодок.

Фото: safetybrakeandclutch.co.za

Посторонние шумы

Если при торможении возникает характерный неприятный для уха звук, это означает, что с тормозными колодками уже есть серьезные проблемы.

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