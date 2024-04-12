Чому в салоні авто тхне гнилими овочами — джерело проблеми та її розв'язання

Неприємний запах в авто. Фото: endurancewarranty.com

Трапляється, що несподівано в салоні авто починає смердіти гнилими овочами. Якщо прибирання та провітрювання не допомагають, значить забруднення ховається десь значно глибше.

Про це написав MotorBiscuit.

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Ймовірно, причина неприємного запаху в автомобілі — цвіль. Є кілька місць, де вона може накопичуватися:

в системі опалення;

в системі вентиляції та кондиціонування повітря.

Перший крок — заміна повітряного фільтра в салоні. Якщо це не допомогло, то варто продовжувати пошуки.

Фото: motorbiscuit.com

Де ховається цвіль

Зазвичай повітря проходить через випарник кондиціонера, охолоджується і втрачає при цьому вологість. Ця волога конденсується у воду і стікає з нижньої частини випарника.

Часто можна побачити, як влітку рідина капає з трубки під пасажирським сидінням автомобіля. Коли ця трубка засмічується пилом, вода накопичується. І це створює чудове середовище для цвілі, яка й призводить до сильного затхлого запаху в салоні.

Тому після очищення системи не забувайте вимикати кондиціонер за кілька хвилин до прибуття в пункт призначення, щоб волога не затримувалася, поки автомобіль стоїть.

Також не зайвим буде переконатися, що дренажна трубка не закоркувалася й зливає воду, коли кондиціонер увімкнено.

Чим небезпечна цвіль в авто

Цвіль в системі кондиціонування автомобіля може викликати у водія та пасажирів подразнення очей і горла, чхання і кашель. Без лікування це може призвести до запалення легенів, синуситу, бронхіту, загострення наявної астми або навіть викликати пневмонію.

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