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У салоні автомобіля тхне гнилими овочами — чому це небезпечно

12 квітня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Чому в салоні авто тхне гнилими овочами — джерело проблеми та її розв'язання
Неприємний запах в авто. Фото: endurancewarranty.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Трапляється, що несподівано в салоні авто починає смердіти гнилими овочами. Якщо прибирання та провітрювання не допомагають, значить забруднення ховається десь значно глибше.

Про це написав MotorBiscuit.

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Ймовірно, причина неприємного запаху в автомобілі — цвіль. Є кілька місць, де вона може накопичуватися:

  • в системі опалення;
  • в системі вентиляції та кондиціонування повітря.

Перший крок — заміна повітряного фільтра в салоні. Якщо це не допомогло, то варто продовжувати пошуки.

 

В салоні автомобіля тхне гнилими овочами — чому це небезпечно - фото 1
Фото: motorbiscuit.com

Де ховається цвіль

Зазвичай повітря проходить через випарник кондиціонера, охолоджується і втрачає при цьому вологість. Ця волога конденсується у воду і стікає з нижньої частини випарника.

Часто можна побачити, як влітку рідина капає з трубки під пасажирським сидінням автомобіля. Коли ця трубка засмічується пилом, вода накопичується. І це створює чудове середовище для цвілі, яка й призводить до сильного затхлого запаху в салоні.

Тому після очищення системи не забувайте вимикати кондиціонер за кілька хвилин до прибуття в пункт призначення, щоб волога не затримувалася, поки автомобіль стоїть.

Також не зайвим буде переконатися, що дренажна трубка не закоркувалася й зливає воду, коли кондиціонер увімкнено.

Чим небезпечна цвіль в авто

Цвіль в системі кондиціонування автомобіля може викликати у водія та пасажирів подразнення очей і горла, чхання і кашель. Без лікування це може призвести до запалення легенів, синуситу, бронхіту, загострення наявної астми або навіть викликати пневмонію.

Раніше ми писали про три прості способи почистити багажник авто без спеціальних мийних засобів. Також експерти розповіли про типові помилки, через які водії псують коробку передач авто.

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