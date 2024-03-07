Як нейтралізувати неприємні запахи в салоні авто — чотири прості методи

Неприємні запахи можна нейтралізувати народними методами. Фото: carmudi.com.ph

Немає нічого приємнішого за запах нового автомобіля. Але з часом залишки їжі, випадково розлиті напої, сигаретний дим, наслідки перевезення домашніх тварин створюють неприємну гаму запахів, яких буває дуже важко позбутися.

Як повернути автомобілю чудовий запах народними методами написала Avtosota.

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1. Деревне вугілля

Достатньо розмістити деревне вугілля у дихаючому мішку та помістити його в салон авто. Вугілля, завдяки своїм видатним абсорбуючим властивостям, швидко усуне усі неприємні запахи в машині.

2. Кавова гуща

Гуща від залишків свіжозвареної кави може стати ефективним засобом для вбирання поганих запахів в автомобілі. Просто вкладіть гущу у шматочок тканини, зав'яжіть його, а потім помістіть в авто на ніч.

3. Сода

Харчова сода володіє властивістю поглинання неприємних запахів. Посипте невелику кількість соди на сидіння та килимки, залиште на кілька годин і після цього використайте пилотяг для очищення салону.

4. Білий оцет

Налийте трохи білого оцту в пляшку і розпиліть розчин в салоні — він поглине сильні запахи в процесі випаровування.

Якщо вам дістався автомобіль курця зі стійким запахом диму, який спричинений накопиченням смоли на поверхнях та оббивці салону, потрібно протерти весь салон сумішшю білого оцту з водою у співвідношенні 50:50, а потім залишити висихати на повітрі.

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