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Как весной избавиться от неприятного запаха в автомобиле — лайфхаки

7 марта 2024 15:30
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как нейтрализовать неприятные запахи в салоне авто — четыре простых способа
Неприятные запахи можно нейтрализовать народными способами. Фото: carmudi.com.ph
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Нет ничего приятнее запаха нового автомобиля. Но со временем остатки пищи, случайно разлитые напитки, сигаретный дым, последствия перевозки домашних животных создают неприятную гамму запахов, от которых бывает очень трудно избавиться.

Как вернуть автомобилю отличный запах народными методами написала Avtosota.

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1. Древесный уголь

Достаточно разместить древесный уголь в дышащем мешке и поместить его в салон авто. Уголь, благодаря своим выдающимся абсорбирующим свойствам, быстро устранит все неприятные запахи в машине.

2. Кофейная гуща

Гуща от остатков свежесваренного кофе может стать эффективным средством для впитывания плохих запахов в автомобиле. Просто вложите гущу в кусочек ткани, завяжите его, а затем поместите в авто на ночь.

3. Сода

Пищевая сода обладает свойством поглощения неприятных запахов. Посыпьте небольшое количество соды на сиденья и коврики, оставьте на несколько часов и после этого используйте пылесос для чистки салона.

4. Белый уксус

Налейте немного белого уксуса в бутылку и распылите раствор в салоне — он поглотит сильные запахи в процессе испарения.

Если вам достался автомобиль курильщика со стойким запахом дыма, вызванный накоплением смолы на поверхностях и обивке салона, нужно протереть весь салон смесью белого уксуса с водой в соотношении 50:50, а затем оставить высыхать на воздухе.

Ранее Ford выпустил парфюм с необычным ароматом и названием. Также мы рассказывали, когда нужно выключать кондиционер в авто после остановки.

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