Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow В салоне автомобиля пахнет гнилыми овощами — почему это опасно arrow

В салоне автомобиля пахнет гнилыми овощами — почему это опасно

12 апреля 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Почему в салоне авто пахнет гнилыми овощами — источник проблемы и ее решение
Неприятный запах в автомобиле. Фото: endurancewarranty.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Случается, что неожиданно в салоне авто начинает вонять гнилыми овощами. Если уборка и проветривание не помогают, значит, загрязнение скрывается где-то значительно глубже.

Об этом написал MotorBiscuit.

Читайте также:

Вероятно, причина неприятного запаха в автомобиле — плесень. Есть несколько мест, где она может скапливаться:

  • в системе отопления;
  • в системе вентиляции и кондиционирования воздуха

Первый шаг — замена воздушного фильтра в салоне. Если это не помогло, то следует продолжать поиски.

 

В салоне автомобиля пахнет гнилыми овощами - почему это опасно - фото 1
Фото: motorbiscuit.com

Где скрывается плесень

Обычно воздух проходит через испаритель кондиционера, охлаждается и теряет влажность. Эта влага конденсируется в воду и стекает с нижней части испарителя.

Зачастую можно увидеть, как летом жидкость капает из трубки под пассажирским сиденьем автомобиля. Когда эта трубка засоряется пылью, вода скапливается. И это создает отличную среду для плесени, которая и приводит к сильному затхлому запаху в салоне.

Поэтому после очистки системы не забывайте выключать кондиционер за несколько минут до прибытия в пункт назначения, чтобы влага не задерживалась, пока автомобиль стоит.

Также нелишне будет убедиться, что дренажная трубка не закупорилась и сливает воду, когда кондиционер включен.

Чем опасна плесень в авто

Плесень в системе кондиционирования автомобиля может вызвать у водителя и пассажиров раздражение глаз и горла, чихание и кашель.

Без лечения это может привести к воспалению легких, синуситу, бронхиту, обострению существующей астмы или даже вызвать пневмонию.

Ранее мы писали о трех простых способах почистить багажник авто без специальных моющих средств. Также эксперты рассказали о типичных ошибках, из-за которых водители портят коробку передач авто.

ремонт
авто
лайфхаки
автомобиль
кондиционер
запах

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый