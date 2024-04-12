Почему в салоне авто пахнет гнилыми овощами — источник проблемы и ее решение

Неприятный запах в автомобиле. Фото: endurancewarranty.com

Случается, что неожиданно в салоне авто начинает вонять гнилыми овощами. Если уборка и проветривание не помогают, значит, загрязнение скрывается где-то значительно глубже.

Об этом написал MotorBiscuit.

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Вероятно, причина неприятного запаха в автомобиле — плесень. Есть несколько мест, где она может скапливаться:

в системе отопления;

в системе вентиляции и кондиционирования воздуха

Первый шаг — замена воздушного фильтра в салоне. Если это не помогло, то следует продолжать поиски.

Фото: motorbiscuit.com

Где скрывается плесень

Обычно воздух проходит через испаритель кондиционера, охлаждается и теряет влажность. Эта влага конденсируется в воду и стекает с нижней части испарителя.

Зачастую можно увидеть, как летом жидкость капает из трубки под пассажирским сиденьем автомобиля. Когда эта трубка засоряется пылью, вода скапливается. И это создает отличную среду для плесени, которая и приводит к сильному затхлому запаху в салоне.

Поэтому после очистки системы не забывайте выключать кондиционер за несколько минут до прибытия в пункт назначения, чтобы влага не задерживалась, пока автомобиль стоит.

Также нелишне будет убедиться, что дренажная трубка не закупорилась и сливает воду, когда кондиционер включен.

Чем опасна плесень в авто

Плесень в системе кондиционирования автомобиля может вызвать у водителя и пассажиров раздражение глаз и горла, чихание и кашель.

Без лечения это может привести к воспалению легких, синуситу, бронхиту, обострению существующей астмы или даже вызвать пневмонию.

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