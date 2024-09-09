Як просто та ефективно боротися з корозією на автомобілі — відповідь механіка

Миття авто. Фото: firstaidcollision.com

Іржа здатна значно скоротити термін служби будь-якого автомобіля. Але існують три прості та ефективні способи профілактики корозії, які не потребують значних фінансових витрат.

Про це написала Avtosota.

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Миття та сушка

Найпростіший спосіб захисту автомобіля від корозії — його регулярне миття. Бруд, пил, дорожні реагенти та сіль, потрапляючи на кузов автомобіля, прискорюють корозію. Вони роз'їдають лакофарбове покриття, відкриваючи доступ волозі й кисню до металу.

Тому потрібно мити авто щонайменше раз на два тижні, а взимку ще частіше. Особливу увагу варто приділяти важкодоступним місцям — аркам коліс та днищу, де найшвидше накопичується бруд.

Після миття потрібно обов'язково висушіть автомобіль.

Антикорозійна обробка

Спеціальні засоби створюють захисний бар’єр між металом та зовнішнім середовищем. Вони є двох типів: мастики на основі бітуму та воскові склади. Бітумні мастики забезпечують довготривалий захист, але вимагають професійного нанесення, а воскові можуть застосовуватися самостійно.

Обробляти кузов слід щонайменше раз на рік. Особливу увагу приділяйте днищу, де корозія проявляється найактивніше через постійний контакт з вологою та дорожніми реагентами.

Дренажні отвори

Водії часто нехтують очищення дренажних отворів, розташованих у дверях, капоті, багажнику та під днищем. Але вони відіграють важливу роль у відведенні води та вологи з порожнин кузова. Коли ці отвори забиваються брудом, пилом або листям, вода накопичується в цих місцях, що створює ідеальні умови для розвитку корозії.

Особливо важливо стежити за станом дренажних отворів у дощову погоду та в зимовий період, коли на дорогах активно використовуються реагенти та сіль.

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