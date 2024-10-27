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Открываем капот авто — что нужно почистить для безопасности езды

27 октября 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Безопасность на дороге — что следует почистить под капотом авто осенью
Чистка под капотом. Фото: supercheapauto.com.au
Валентин Бандура - Редактор

Чистый моторный отсек позволяет легче обнаружить утечки масла и других жидкостей, способствует нормальной работе электронных компонентов авто, к тому же грязь и мусор могут приводить к перегреву двигателя. Но важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить электрические компоненты и не намочить критические части.

Вот несколько ключевых элементов, на которые следует обратить внимание, чтобы обеспечить безопасность езды.

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Двигатель

Осмотрите двигатель на предмет накопления грязи, масла или охлаждающей жидкости. Грязь может привести к перегреву, поэтому важно очистить двигатель осторожно, используя специальные средства для очистки. А еще лучше не выполнять такие работы самостоятельно, а обратиться за помощью к специалистам СТО.

Фильтры

Убедитесь, что воздушный фильтр чист, в противном случае он будет снижать эффективность двигателя. Также чистка или замена топливного фильтра поможет предотвратить проблемы с поставкой горючего.

Система охлаждения

Проверьте радиатор и шланги на предмет накопления мусора. Грязь под капотом удерживает влагу и ухудшает теплообмен.

Электрические соединения

Убедитесь, что электрические соединения не имеют коррозии и загрязнений. Используйте сжатый воздух для удаления пыли с проводов.

Кабели и ремни

Осмотрите кабели и ремни на наличие трещин или износа. Чистка от грязи и мусора может помочь обнаружить ранние признаки проблем.

Тормозная система

Убедитесь, что провода, ведущие к системе тормозов, не покрыты грязью и не мешают нормальной работе системы.

Масляная система

Проверьте картера на протечки. Если на двигателе есть пятна от масла, необходимо выяснить причину и устранить ее.

Аккумулятор

Проверьте, нет ли коррозии на клеммах батареи. Следует осторожно очистить проблемные места раствором соды с водой. Используйте для этого мягкую щетку.

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