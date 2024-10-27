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День автомобилиста и дорожника Украины 2024 — веселые поздравления и открытки

27 октября 2024 06:30
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
С Днем автомобилиста и дорожника Украины 2024 — искренние поздравления и открытки
С Днем автомобилиста и дорожника! Фото: freepik.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Сегодня, в последнее воскресенье октября, украинцы отмечают День автомобилиста и дорожника. Ранее этот профессиональный праздник был известен как "День водителя", но при независимости к нему присоединили и работников дорожного хозяйства.

Новини.LIVE сделал веселую подборку поздравлений в прозе, стихах и открытках с Днем автомобилиста и дорожника 2024 года. Обязательно поздравьте всех родных, друзей и знакомых, имеющих отношение к этому празднику.

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Поздравление с Днем автомобилиста и дорожника в прозе

Дорогие автомобилисты и дорожники! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем безаварийных дорог, удобных маршрутов и безграничной любви к вашему делу!

***

Уважаемые коллеги! С Днем автомобилиста и дорожника! Пусть каждый ваш путь будет легким, а ваш труд благодарен. Берегите себя на дорогах!

***

Дорогие автомобилисты! Поздравляем с праздником! Желаем, чтобы ваши автомобили всегда были в порядке, а дороги — гладкими и безопасными!

***

Уважаемые дорожники! Поздравляем с вашим профессиональным праздником! Пусть ваш труд всегда доставляет радость, а дороги, которые вы создаете, ведут к новым достижениям!

***

Дорогие друзья! С Днем автомобилиста и дорожника! Ваш труд — это залог комфорта и безопасности на пути. Желаем вам удачных поездок и отличной погоды!

***

Уважаемые автомобилисты и дорожники! Поздравляем с праздником! Пусть ваши автомобили всегда едут вперед, а дороги ведут к успехам и новым свершениям!

***

Дорогие водители и дорожники! С Днем автомобилиста! Желаем вам терпения на дорогах и всегда верных спутников в вашем путешествии!

***

Дорогие друзья! Поздравляем с Днем автомобилиста и дорожника! Пусть ваши мечты мчатся на скорости, а ваш труд доставляет удовольствие и уважение окружающих!

Поздравления с Днем автомобилиста и дорожника в стихах

Хай світло зелене завжди горить,
Ніколи нічого ніде не болить!
Удача хай з неба завжди зорить,
І буде щасливою кожна мить!
Удача у руки хай швидко летить,
Мотор не ламається, не гуркотить!
Кохання у грудях нехай палає
І сяйво фортуни, добра мерехтить!

***

Хай весело гуде мотор,
Хай на шляху не жде затор,
Хай неприємність обмине,
Хай не кінчається пальне,
Без ям хай буде завжди шлях,
Хай не лежить на ньому цвях,
В дорозі янгол кожну мить
Нехай тебе, водій, хранить!

***

В день автомобіліста
Хочу побажати:
Хай весело шумить мотор,
Хай шлях ваш омина затор.
Хай вдала буде кожна мить,
Хай янгол на шляху хранить!

***

Вітаєм щиро всіх, хто за кермом,
Авто нехай вперед мчить, мовби вітер,
Нехай удача завжди йде разом,
І буде більше приводів радіти

***

Міцним хай буде вірний кінь,
Щоб не підвів вас ніколи
Та був приємним завжди шлях
До рідного для серця дому!

***

Нелегка за кермом робота,
Та в ній романтика вирує до країв.
Простір небес — то є душа пілота,
Душа шофера — широчінь шляхів.

День автомобилиста и дорожника 2024 — красивые открытки

День автомобилиста и дорожника Украины 2024 — веселые поздравления и открытки - фото 1
Фото: Google
День автомобилиста и дорожника Украины 2024 — веселые поздравления и открытки - фото 2
Фото: Google
День автомобилиста и дорожника Украины 2024 — веселые поздравления и открытки - фото 3
Фото: Google
День автомобилиста и дорожника Украины 2024 — веселые поздравления и открытки - фото 4
Фото: Google
День автомобилиста и дорожника Украины 2024 — веселые поздравления и открытки - фото 5
Фото: Google
День автомобилиста и дорожника Украины 2024 — веселые поздравления и открытки - фото 6
Фото: Google

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