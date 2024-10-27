С Днем автомобилиста и дорожника Украины 2024 — искренние поздравления и открытки

С Днем автомобилиста и дорожника! Фото: freepik.com

Сегодня, в последнее воскресенье октября, украинцы отмечают День автомобилиста и дорожника. Ранее этот профессиональный праздник был известен как "День водителя", но при независимости к нему присоединили и работников дорожного хозяйства.

Новини.LIVE сделал веселую подборку поздравлений в прозе, стихах и открытках с Днем автомобилиста и дорожника 2024 года. Обязательно поздравьте всех родных, друзей и знакомых, имеющих отношение к этому празднику.

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Поздравление с Днем автомобилиста и дорожника в прозе

Дорогие автомобилисты и дорожники! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем безаварийных дорог, удобных маршрутов и безграничной любви к вашему делу!

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Уважаемые коллеги! С Днем автомобилиста и дорожника! Пусть каждый ваш путь будет легким, а ваш труд благодарен. Берегите себя на дорогах!

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Дорогие автомобилисты! Поздравляем с праздником! Желаем, чтобы ваши автомобили всегда были в порядке, а дороги — гладкими и безопасными!

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Уважаемые дорожники! Поздравляем с вашим профессиональным праздником! Пусть ваш труд всегда доставляет радость, а дороги, которые вы создаете, ведут к новым достижениям!

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Дорогие друзья! С Днем автомобилиста и дорожника! Ваш труд — это залог комфорта и безопасности на пути. Желаем вам удачных поездок и отличной погоды!

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Уважаемые автомобилисты и дорожники! Поздравляем с праздником! Пусть ваши автомобили всегда едут вперед, а дороги ведут к успехам и новым свершениям!

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Дорогие водители и дорожники! С Днем автомобилиста! Желаем вам терпения на дорогах и всегда верных спутников в вашем путешествии!

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Дорогие друзья! Поздравляем с Днем автомобилиста и дорожника! Пусть ваши мечты мчатся на скорости, а ваш труд доставляет удовольствие и уважение окружающих!

Поздравления с Днем автомобилиста и дорожника в стихах

Хай світло зелене завжди горить,

Ніколи нічого ніде не болить!

Удача хай з неба завжди зорить,

І буде щасливою кожна мить!

Удача у руки хай швидко летить,

Мотор не ламається, не гуркотить!

Кохання у грудях нехай палає

І сяйво фортуни, добра мерехтить!

***

Хай весело гуде мотор,

Хай на шляху не жде затор,

Хай неприємність обмине,

Хай не кінчається пальне,

Без ям хай буде завжди шлях,

Хай не лежить на ньому цвях,

В дорозі янгол кожну мить

Нехай тебе, водій, хранить!

***

В день автомобіліста

Хочу побажати:

Хай весело шумить мотор,

Хай шлях ваш омина затор.

Хай вдала буде кожна мить,

Хай янгол на шляху хранить!

***

Вітаєм щиро всіх, хто за кермом,

Авто нехай вперед мчить, мовби вітер,

Нехай удача завжди йде разом,

І буде більше приводів радіти

***

Міцним хай буде вірний кінь,

Щоб не підвів вас ніколи

Та був приємним завжди шлях

До рідного для серця дому!

***

Нелегка за кермом робота,

Та в ній романтика вирує до країв.

Простір небес — то є душа пілота,

Душа шофера — широчінь шляхів.

День автомобилиста и дорожника 2024 — красивые открытки

Фото: Google

Фото: Google

Фото: Google

Фото: Google

Фото: Google