З Днем автомобіліста і дорожника України 2024 — щирі привітання та листівки

День автомобіліста і дорожника України 2024 — веселі привітання та листівки
Сьогодні, в останню неділю жовтня, українці відзначають День автомобіліста і дорожника. Раніше це професійне свято було відоме як "День водія", але за часів незалежності до нього приєднали й працівників дорожнього господарства.
Новини.LIVE зробив веселу добірку привітань у прозі, віршах та листівках з Днем автомобіліста і дорожника 2024 року. Обов'язково привітайте усіх рідних, друзів та знайомих, хто має відношення до цього свята.
Привітання з Днем автомобіліста і дорожника у прозі
Дорогі автомобілісти й дорожники! Вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо безаварійних доріг, зручних маршрутів і безмежної любові до вашої справи!
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Шановні колеги! З Днем автомобіліста і дорожника! Нехай кожен ваш шлях буде легким, а ваша праця — вдячною. Бережіть себе на дорогах!
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Дорогі автомобілісти! Вітаємо вас зі святом! Бажаємо, щоб ваші автомобілі завжди були в порядку, а дороги — гладкими та безпечними!
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Шановні дорожники! Вітаємо з вашим професійним святом! Нехай ваша праця завжди приносить радість, а дороги, які ви створюєте, ведуть до нових досягнень!
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Дорогі друзі! З Днем автомобіліста і дорожника! Ваша праця — це запорука комфорту та безпеки на шляхах. Бажаємо вам вдалих поїздок та відмінної погоди!
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Шановні автомобілісти та дорожники! Вітаємо вас зі святом! Нехай ваші автомобілі завжди їдуть вперед, а дороги ведуть до успіхів і нових звершень!
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Дорогі водії та дорожники! З Днем автомобіліста! Бажаємо вам терпіння на дорогах і завжди вірних супутників у вашій подорожі!
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Шановні друзі! Вітаємо з Днем автомобіліста і дорожника! Нехай ваші мрії мчать на швидкості, а ваша праця приносить задоволення і повагу оточення!
Привітання з Днем автомобіліста і дорожника у віршах
Хай світло зелене завжди горить,
Ніколи нічого ніде не болить!
Удача хай з неба завжди зорить,
І буде щасливою кожна мить!
Удача у руки хай швидко летить,
Мотор не ламається, не гуркотить!
Кохання у грудях нехай палає
І сяйво фортуни, добра мерехтить!
***
Хай весело гуде мотор,
Хай на шляху не жде затор,
Хай неприємність обмине,
Хай не кінчається пальне,
Без ям хай буде завжди шлях,
Хай не лежить на ньому цвях,
В дорозі янгол кожну мить
Нехай тебе, водій, хранить!
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В день автомобіліста
Хочу побажати:
Хай весело шумить мотор,
Хай шлях ваш омина затор.
Хай вдала буде кожна мить,
Хай янгол на шляху хранить!
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Вітаєм щиро всіх, хто за кермом,
Авто нехай вперед мчить, мовби вітер,
Нехай удача завжди йде разом,
І буде більше приводів радіти
***
Міцним хай буде вірний кінь,
Щоб не підвів вас ніколи
Та був приємним завжди шлях
До рідного для серця дому!
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Нелегка за кермом робота,
Та в ній романтика вирує до країв.
Простір небес — то є душа пілота,
Душа шофера — широчінь шляхів.
День автомобіліста і дорожника 2024 — красиві листівки
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