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День автомобіліста і дорожника України 2024 — веселі привітання та листівки

27 жовтня 2024 06:30
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
З Днем автомобіліста і дорожника України 2024 — щирі привітання та листівки
З Днем автомобіліста і дорожника! Фото: freepik.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Сьогодні, в останню неділю жовтня, українці відзначають День автомобіліста і дорожника. Раніше це професійне свято було відоме як "День водія", але за часів незалежності до нього приєднали й працівників дорожнього господарства.

Новини.LIVE зробив веселу добірку привітань у прозі, віршах та листівках з Днем автомобіліста і дорожника 2024 року. Обов'язково привітайте усіх рідних, друзів та знайомих, хто має відношення до цього свята.

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Привітання з Днем автомобіліста і дорожника у прозі

Дорогі автомобілісти й дорожники! Вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо безаварійних доріг, зручних маршрутів і безмежної любові до вашої справи!

***

Шановні колеги! З Днем автомобіліста і дорожника! Нехай кожен ваш шлях буде легким, а ваша праця — вдячною. Бережіть себе на дорогах!

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Дорогі автомобілісти! Вітаємо вас зі святом! Бажаємо, щоб ваші автомобілі завжди були в порядку, а дороги — гладкими та безпечними!

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Шановні дорожники! Вітаємо з вашим професійним святом! Нехай ваша праця завжди приносить радість, а дороги, які ви створюєте, ведуть до нових досягнень!

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Дорогі друзі! З Днем автомобіліста і дорожника! Ваша праця — це запорука комфорту та безпеки на шляхах. Бажаємо вам вдалих поїздок та відмінної погоди!

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Шановні автомобілісти та дорожники! Вітаємо вас зі святом! Нехай ваші автомобілі завжди їдуть вперед, а дороги ведуть до успіхів і нових звершень!

***

Дорогі водії та дорожники! З Днем автомобіліста! Бажаємо вам терпіння на дорогах і завжди вірних супутників у вашій подорожі!

***

Шановні друзі! Вітаємо з Днем автомобіліста і дорожника! Нехай ваші мрії мчать на швидкості, а ваша праця приносить задоволення і повагу оточення!

Привітання з Днем автомобіліста і дорожника у віршах

Хай світло зелене завжди горить,
Ніколи нічого ніде не болить!
Удача хай з неба завжди зорить,
І буде щасливою кожна мить!
Удача у руки хай швидко летить,
Мотор не ламається, не гуркотить!
Кохання у грудях нехай палає
І сяйво фортуни, добра мерехтить!

***

Хай весело гуде мотор,
Хай на шляху не жде затор,
Хай неприємність обмине,
Хай не кінчається пальне,
Без ям хай буде завжди шлях,
Хай не лежить на ньому цвях,
В дорозі янгол кожну мить
Нехай тебе, водій, хранить!

***

В день автомобіліста
Хочу побажати:
Хай весело шумить мотор,
Хай шлях ваш омина затор.
Хай вдала буде кожна мить,
Хай янгол на шляху хранить!

***

Вітаєм щиро всіх, хто за кермом,
Авто нехай вперед мчить, мовби вітер,
Нехай удача завжди йде разом,
І буде більше приводів радіти

***

Міцним хай буде вірний кінь,
Щоб не підвів вас ніколи
Та був приємним завжди шлях
До рідного для серця дому!

***

Нелегка за кермом робота,
Та в ній романтика вирує до країв.
Простір небес — то є душа пілота,
Душа шофера — широчінь шляхів.

День автомобіліста і дорожника 2024 — красиві листівки 

День автомобіліста і дорожника України 2024 — веселі привітання та листівки - фото 1
Фото: Google
День автомобіліста і дорожника України 2024 — веселі привітання та листівки - фото 2
Фото: Google
День автомобіліста і дорожника України 2024 — веселі привітання та листівки - фото 3
Фото: Google
День автомобіліста і дорожника України 2024 — веселі привітання та листівки - фото 4
Фото: Google
День автомобіліста і дорожника України 2024 — веселі привітання та листівки - фото 5
Фото: Google
День автомобіліста і дорожника України 2024 — веселі привітання та листівки - фото 6
Фото: Google

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