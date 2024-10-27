З Днем автомобіліста і дорожника України 2024 — щирі привітання та листівки

З Днем автомобіліста і дорожника! Фото: freepik.com

Сьогодні, в останню неділю жовтня, українці відзначають День автомобіліста і дорожника. Раніше це професійне свято було відоме як "День водія", але за часів незалежності до нього приєднали й працівників дорожнього господарства.

Новини.LIVE зробив веселу добірку привітань у прозі, віршах та листівках з Днем автомобіліста і дорожника 2024 року. Обов'язково привітайте усіх рідних, друзів та знайомих, хто має відношення до цього свята.

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Привітання з Днем автомобіліста і дорожника у прозі

Дорогі автомобілісти й дорожники! Вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо безаварійних доріг, зручних маршрутів і безмежної любові до вашої справи!

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Шановні колеги! З Днем автомобіліста і дорожника! Нехай кожен ваш шлях буде легким, а ваша праця — вдячною. Бережіть себе на дорогах!

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Дорогі автомобілісти! Вітаємо вас зі святом! Бажаємо, щоб ваші автомобілі завжди були в порядку, а дороги — гладкими та безпечними!

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Шановні дорожники! Вітаємо з вашим професійним святом! Нехай ваша праця завжди приносить радість, а дороги, які ви створюєте, ведуть до нових досягнень!

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Дорогі друзі! З Днем автомобіліста і дорожника! Ваша праця — це запорука комфорту та безпеки на шляхах. Бажаємо вам вдалих поїздок та відмінної погоди!

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Шановні автомобілісти та дорожники! Вітаємо вас зі святом! Нехай ваші автомобілі завжди їдуть вперед, а дороги ведуть до успіхів і нових звершень!

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Дорогі водії та дорожники! З Днем автомобіліста! Бажаємо вам терпіння на дорогах і завжди вірних супутників у вашій подорожі!

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Шановні друзі! Вітаємо з Днем автомобіліста і дорожника! Нехай ваші мрії мчать на швидкості, а ваша праця приносить задоволення і повагу оточення!

Привітання з Днем автомобіліста і дорожника у віршах

Хай світло зелене завжди горить,

Ніколи нічого ніде не болить!

Удача хай з неба завжди зорить,

І буде щасливою кожна мить!

Удача у руки хай швидко летить,

Мотор не ламається, не гуркотить!

Кохання у грудях нехай палає

І сяйво фортуни, добра мерехтить!

***

Хай весело гуде мотор,

Хай на шляху не жде затор,

Хай неприємність обмине,

Хай не кінчається пальне,

Без ям хай буде завжди шлях,

Хай не лежить на ньому цвях,

В дорозі янгол кожну мить

Нехай тебе, водій, хранить!

***

В день автомобіліста

Хочу побажати:

Хай весело шумить мотор,

Хай шлях ваш омина затор.

Хай вдала буде кожна мить,

Хай янгол на шляху хранить!

***

Вітаєм щиро всіх, хто за кермом,

Авто нехай вперед мчить, мовби вітер,

Нехай удача завжди йде разом,

І буде більше приводів радіти

***

Міцним хай буде вірний кінь,

Щоб не підвів вас ніколи

Та був приємним завжди шлях

До рідного для серця дому!

***

Нелегка за кермом робота,

Та в ній романтика вирує до країв.

Простір небес — то є душа пілота,

Душа шофера — широчінь шляхів.

День автомобіліста і дорожника 2024 — красиві листівки

Фото: Google

Фото: Google

Фото: Google

Фото: Google

Фото: Google