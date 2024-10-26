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Три вечных внедорожника Toyota, которые можно купить в США за копейки

26 октября 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Авто из США — три надежных внедорожника Toyota за копейки
Внедорожники Toyota. Фото: priceleblanctoyota.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

В мире автомобилестроения Toyota всегда было синонимом надежности и качества. Вот три модели внедорожников японской компании, не только ставшие классикой, но и доступные по довольно привлекательным ценам в США.

Рейтинг составили специалисты CarBuzz.

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Toyota RAV4 1997 года

Три вечных внедорожника Toyota, которые можно купить в США за копейки - фото 1
Фото: media.toyota.ca
  • Цена: 2 943 доллара

Это четвертый модельный год первого поколения RAV4, поэтому Toyota смогла сгладить все проблемы с более ранними образцами. Кроссовер поставляется с 2-литровым рядным 4-цилиндровым двигателем, разделяющим 120 л.с. и 169 Нм крутящего момента между четырьмя колесами. Авто имеет довольно умеренный дорожный просвет 170 мм. В рейтинге надежности потребительского сайта Kelley Blue Book кроссовер получил 4,8/5 звезд.

Toyota 4Runner 1996 года

Три вечных внедорожника Toyota, которые можно купить в США за копейки - фото 2
Фото: media.toyota.ca
  • Цена: 4 620 долларов

За такую цену можно приобрести комплектацию Limited, поставляемую с 3,4-литровым V6 мощностью 183 л.с. с крутящим моментом 294 Нм, чтобы совершить подъем на препятствия легко. Также авто имеет большой клиренс — 241 мм. По данным Kelley Blue Book, внедорожник получил среднюю оценку надежности 4,9/5 звезд.

Toyota Tacoma 1996 года

Три вечных внедорожника Toyota, которые можно купить в США за копейки - фото 3
Фото: media.toyota.ca
  • Цена: 6 670 долларов

Одной из лучших версий на рынке является модель SR5 1996 года, получившая 3,4-литровый V6 мощностью 190 л.с. и 298 Нм крутящего момента. Авто имеет отличный дорожный просвет 274 мм. По отзывам в Kelley Blue Book, внедорожник получил среднюю оценку надежности 4,9/5 звезд.

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