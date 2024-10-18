ТОП-4 внедорожников и кроссоверов для семьи — выносливые модели на все времена года

Семейный автомобиль. Фото: freepik.com

Настоящий семейный кроссовер должен иметь полный привод, возможность буксировать прицеп, запасное колесо и быть безопасным. В перечне нет компактных кроссоверов, ведь они просто маловаты для родителей с детьми.

Об этом написал Find The Best Car Price.

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Ford Bronco Sport

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Компактный внедорожник, предлагающий уникальный список функций. Комплектация Badlands является лучшей из четырех доступных. Автомобиль оснащен 2-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 250 л.с. Он имеет управление рельефом Trail Control, блокируемый задний дифференциал и стандартно поставляется с вездеходными шинами. Ни один внедорожник стоимостью менее 40 000 долларов не предлагает таких возможностей на бездорожье.

Mazda CX-5 Turbo

Фото: caranddriver.com

CX-5 является лучшим спортивным кроссовером, доступным по цене менее 40 000 долларов. Комплектация Signature оснащена 2,5-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 277 л.с., с проекционным дисплеем и адаптивными фарами. Авто чувствуется как премиальный европейский спортивный кроссовер за полцены.

Toyota Highlander Hybrid

Фото: toyotaofsmithfield.com

Toyota Highlander Hybrid Platinum AWD — уникальный автомобиль. Несмотря на конкурентоспособную в своем классе мощность и крутящий момент, у него есть лучшая экономия топлива и показатели выбросов среди всех авто в действующем списке. Полноразмерный кроссовер получил самую совершенную силовую установку в своем сегменте. А минусов у него нет. Цена — более 50 000 долларов.

Kia Telluride

Фото: infocar.ua

Kia Telluride EX AWD ворвался в сегмент полноразмерных кроссоверов. Невероятно, но авто является одним из самых дешевых в своем классе — чуть более 40 000 долларов.

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