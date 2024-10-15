ТОП-4 лучших альтернатив Toyota RAV4 в 2024 году

2024 Toyota RAV4. Фото: carsauce.com

Toyota RAV4 2024 года выпуска остается убедительным выбором в сегменте компактных кроссоверов, но эта модель сталкивается с жесткой конкуренцией. На что устремляют свои усилия другие автопроизводители, чтобы нарушить доминирование этого лидера класса?

Об этом написал Find The Best Car Price.

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Honda CR-V

Фото: motortrend.com

CR-V немного экономнее, особенно с гибридной силовой установкой, тогда как RAV4 доступнее. Honda имеет большую грузовую площадь, впрочем, Toyota предлагает большее разнообразие функций, включая комплектацию TRD Off-Road для тех, кто хочет немного ездить по бездорожью.

Kia Sportage

Фото: premierkiaofcarlsbad.com

Модели Kia и Toyota имеют схожие характеристики и ценники. Но Sportage предлагает большее разнообразие комплектаций и более мощный двигатель. Но RAV4 имеет гибридный вариант для лучшей экономии топлива.

Mazda CX-5

Фото: wildsau.ca

RAV4 получил больше грузового пространства, чем CX-5. Однако Mazda имеет более изысканный салон. Toyota предлагает гибридный вариант, которого нет у конкурента.

Ford Escape

Фото: diehlauto.com

Escape немного дешевле, но имеет более низкую стоимость при перепродаже. При этом RAV4 предлагает более мощный гибридный силовой агрегат. В общем, 2024 Ford Escape является конкурентоспособным выбором в сегменте компактных кроссоверов, но это не самый экономичный или мощный вариант.

Ранее эксперты назвали три вещи, которые нужно знать перед покупкой Ford Escape в 2024 году. Также мы писали о ненадежных компактных кроссоверах, которые часто и надолго ломаются.