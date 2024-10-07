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Эксперты назвали ненадежные компактные кроссоверы, которые часто ломаются

7 октября 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Подержанные автомобили — эксперты назвали самые ненадежные компактные кроссоверы в 2024 году
MG ZS и Skoda Karoq. Фото: autoexpress.co.uk
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Компактные кроссоверы пользуются стабильным спросом на рынке подержанных автомобилей. Преимущественно этот класс автомобилей представляют надежные машины, но есть три модели, портящие их репутацию.

Об этом написал What Car?

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Как проводили опрос

Британский журнал What Car? совместно с MotorEasy опросили тысячи автовладельцев, которые сообщили, насколько надежными были их автомобили в течение 24 месяцев. Автомобилисты рассказали, как долго продолжалось и сколько стоило устранение неисправностей.

Опрос длился полгода. Было получено 29 967 ответов, что позволило оценить 199 моделей (в возрасте до пяти лет) от 31 бренда. В частности, были обнаружены три наиболее ненадежные модели компактных кроссоверов, часто и надолго оказывавшихся в автомастерских.

1. Nissan Juke (2019 – до сих пор)

Эксперты назвали ненадежные компактные кроссоверы, часто и надолго ломающиеся - фото 1
Фото: wikipedia.org

Рейтинг надежности 50%

Почти треть (31%) Nissan Juke, о которых сообщалось, вышла из строя, причем 80% из них оказались непригодными для управления более недели. Nissan покрывал расходы на ремонтные работы только в 35% случаев, при этом 52% владельцев платили более 1500 фунтов стерлингов за каждую неисправность.

"Nissan пытался починить мой гибрид Juke в течение трех месяцев, и ему это пока не удалось", — прокомментировал один из владельцев.

2. MG ZS (2017 – 2024)

Эксперты назвали ненадежные компактные кроссоверы, часто и надолго ломающиеся - фото 2
Фото: infocar.ua

Рейтинг надежности 81,1%

Бензиновый MG ZS является наиболее проблемной моделью производителя с долей неисправностей 58%. Спутниковая навигация и информационно-развлекательная система нанесли владельцам больше горя, но двигатели и электрические системы тоже были не на высоте. Потребовалось больше недели, чтобы починить 36% неисправных автомобилей, но MG оплатила 86% работы, и ни один другой ремонт не превышал 200 фунтов.

3. Skoda Karoq (2017 – до сих пор)

Эксперты назвали ненадежные компактные кроссоверы, часто и надолго ломающиеся - фото 3
Фото: infocar.ua

Рейтинг надежности 87,6%

Дизельные версии Skoda Karoq имеют вдвое больше шансов выйти из строя, чем бензиновые, с частотой неисправностей 30% (против 15%). Самой большой головной болью являются двигатели. Большинство пострадавших автомобилей вернулись в дорогу менее чем через неделю, но только 43% ремонтов были бесплатными, а 29% владельцев сталкивались со счетами до 750 фунтов стерлингов.

Ранее эксперты назвали самые надежные автомобильные двигатели. Также мы писали о шести американских подержанных авто, от которых стоит держаться подальше.

ремонт авто проблемы автомобиль Nissan подержанные авто

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