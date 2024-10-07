Подержанные автомобили — эксперты назвали самые ненадежные компактные кроссоверы в 2024 году

MG ZS и Skoda Karoq. Фото: autoexpress.co.uk

Компактные кроссоверы пользуются стабильным спросом на рынке подержанных автомобилей. Преимущественно этот класс автомобилей представляют надежные машины, но есть три модели, портящие их репутацию.

Об этом написал What Car?

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Как проводили опрос

Британский журнал What Car? совместно с MotorEasy опросили тысячи автовладельцев, которые сообщили, насколько надежными были их автомобили в течение 24 месяцев. Автомобилисты рассказали, как долго продолжалось и сколько стоило устранение неисправностей.

Опрос длился полгода. Было получено 29 967 ответов, что позволило оценить 199 моделей (в возрасте до пяти лет) от 31 бренда. В частности, были обнаружены три наиболее ненадежные модели компактных кроссоверов, часто и надолго оказывавшихся в автомастерских.

1. Nissan Juke (2019 – до сих пор)

Фото: wikipedia.org

Рейтинг надежности 50%

Почти треть (31%) Nissan Juke, о которых сообщалось, вышла из строя, причем 80% из них оказались непригодными для управления более недели. Nissan покрывал расходы на ремонтные работы только в 35% случаев, при этом 52% владельцев платили более 1500 фунтов стерлингов за каждую неисправность.

"Nissan пытался починить мой гибрид Juke в течение трех месяцев, и ему это пока не удалось", — прокомментировал один из владельцев.

2. MG ZS (2017 – 2024)

Фото: infocar.ua

Рейтинг надежности 81,1%

Бензиновый MG ZS является наиболее проблемной моделью производителя с долей неисправностей 58%. Спутниковая навигация и информационно-развлекательная система нанесли владельцам больше горя, но двигатели и электрические системы тоже были не на высоте. Потребовалось больше недели, чтобы починить 36% неисправных автомобилей, но MG оплатила 86% работы, и ни один другой ремонт не превышал 200 фунтов.

3. Skoda Karoq (2017 – до сих пор)

Фото: infocar.ua

Рейтинг надежности 87,6%

Дизельные версии Skoda Karoq имеют вдвое больше шансов выйти из строя, чем бензиновые, с частотой неисправностей 30% (против 15%). Самой большой головной болью являются двигатели. Большинство пострадавших автомобилей вернулись в дорогу менее чем через неделю, но только 43% ремонтов были бесплатными, а 29% владельцев сталкивались со счетами до 750 фунтов стерлингов.

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