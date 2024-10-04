ТОП-5 марок автомобилей с самыми надежными двигателями-долгожителями

Модели Toyota, Lexus и Honda. Фото: drive.com.au

Производительность любого автомобиля в значительной степени зависит от его двигателя. Скорость и мощность машины могут поражать, но автовладельцы все чаще стремятся ездить на своих авто как можно дольше, поэтому выбирают моторы, которые не подведут и не будут нуждаться в неудобном и дорогом ремонте.

Об этом написал GOBankingRates.

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1. Toyota

Toyota Avalon. Фото: infocar.ua

Невозможно стать самым продаваемым и надежным брендом в мире, если не создать отличные стабильно хорошо работающие двигатели. CarBuzz выделяет несколько надежных двигателей Toyota, которые выдержали испытание временем, в том числе 3,5-литровый V6 2GR, установленный на Tacoma, Camry, Highlander и Avalon. Отдельно стоит отметить мощные 1JZ и 2JZ, а также семейство двигателей UZ, которые использовали много роскошных седанов, микроавтобусов и пикапов.

2. Honda

Honda Civic Si. Фото: caranddriver.com

Типичный срок службы автомобиля Honda составляет около 320 000 км. Впрочем, многие модели Honda превосходят самые смелые ожидания своих владельцев, независимо от того, имеется ли у машины двигатель серии K (Civic Si, Element, CR-V), J35 (Pilot, Accord, Odyssey или Acura MDX) или H22A (Preludes, Accord SiR и Wagons).

3. Lexus

Lexus RX. Фото: edmunds.com

В прошлом году специалисты J.D. Power назвали Lexus RX самым надежным автомобилем на рынке. Оснащенные двигателями 1UR-FE, 2JZ и 2GR модели бренда являются одними из самых долговечных авто, которые можно купить за деньги.

4. Chevrolet

Шевроле Camaro. Фото: infocar.ua

Chevrolet выделяется среди дочерних компаний General Motors своими надежными и мощными двигателями. С 1997 года двигатель LS сменил три поколения и доказал свою легкость в обслуживании и безаварийность в течение всего срока службы. 5,7-литровый двигатель LT1 оснащал Corvette и Camaro большим количеством лошадиных сил в 1990-х годах, а новые двигатели Gen V ежегодно повышают рейтинги надежности бренда.

5. Ford

Форд Мустанг. Фото: performancedrive.com.au

На протяжении всей своей истории двигатели Ford были синонимом производительности, надежности и долговечности. Надежные двигатели 5.0 Coyote V8 и 3.5 V6 EcoBoost сегодня освобождают место для новой технологии моторов для ДВС и гибридов.

Ранее мы писали об автомобилях с надежными двигателями, которые переживут свои машины. Также эксперты назвали модели подержанных авто с очень ненадежными моторами.