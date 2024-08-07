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Названы модели подержанных авто с очень ненадежными двигателями — избегайте их

7 августа 2024 19:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Эксперт предупредил о двух самых ненадежных двигателях — на каких авто они стоят
Форд Fiesta 1.0 EcoBoost. Фото: autocar.co.uk
Святослав Мотюженко - Редактор

Популярный ведущий YouTube-канала Scottish Car Clan Грант предупредил автолюбителей, чтобы они избегали любых моделей подержанных авто, имеющих двигатель с мокрым ремнем. Речь идет о моторах 1.0 EcoBoost и 1.2 PureTech.

Об этом написал Express.

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Ford 1.0 EcoBoost

Названные модели б/у авто с очень ненадежными двигателями - избегайте их - фото 1
Фото: autoevolution.com

"Вы найдете этот двигатель в моделях Ford Fiesta, Focus, B-Max, C-Max. Проблема с этим мотором в том, что ремень газораспределительного механизма проходит сквозь горячее масло — это приводит к его разрыву. Также маленькие частицы резины из ремня попадают в масляные каналы и впускные трубопроводы и блокируют их, что приводит к полному отказу двигателя", — подчеркнул Грант.

Двигатель 1.0 EcoBoost был разработан, чтобы соединить производительность и экономию топлива. Его самые мощные варианты способны производить 123 л.с.

По инструкции ремень следует менять через 10 лет эксплуатации авто или через 160 000 км пробега. Однако некоторые владельцы сообщали, что ремень начал ломаться, вызывая другие проблемы с двигателем, примерно после вполовину меньшего пробега.

Peugeot 1.2 PureTech

Названные модели б/у авто с очень ненадежными двигателями - избегайте их - фото 2
Фото: motofocus.pl

Также Грант рекомендовал водителям быть очень осторожными, покупая подержанные автомобили Peugeot, Citroen или Opel, которые используют двигатель 1.2 PureTech с таким же мокрым ремнем ГРМ.

"Причина та же, что и в EcoBoost. Использование ужасного мокрого ремня. Если вы увидите на нем трещины, это признак того, что двигатель скоро откажет", — подытожил автоэксперт.

Ранее эксперты назвали пять самых лучших компактных, но мощных двигателей авто. Также рассказывали, как распознать плохой двигатель в подержанном авто.

авто советы автомобиль Мотор двигатель

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