Експерт попередив про два найненадійніших двигуни — на яких авто вони стоять

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost. Фото: autocar.co.uk

Популярна ведучий YouTube-каналу Scottish Car Clan Грант попередив автолюбителів, щоб вони уникали будь-яких моделей вживаних авто, які мають двигун з мокрим ременем. Йдеться про мотори 1.0 EcoBoost та 1.2 PureTech.

Про це написав Express.

Читайте також:

Ford 1.0 EcoBoost

Фото: autoevolution.com

"Ви знайдете цей двигун у моделях Ford Fiesta, Focus, B-Max, C-Max. Проблема з цим мотором в тому, що ремінь газорозподільного механізму проходить крізь гарячу оливу — це призводить до його розриву. Також маленькі частинки гуми з ременя потрапляють в масляні канали та впускні трубопроводи й блокують їх, що призводить до повної відмови двигуна", — підкреслив Грант.

Двигун 1.0 EcoBoost був розроблений, щоб поєднати продуктивністю та економію палива. Його найпотужніші варіанти здатні виробляти 123 к.с.

За інструкцією ремінь слід потрібно міняти через 10 років експлуатації авто або через 160 000 км пробігу. Проте деякі власники повідомляли, що ремінь почав ламатися, викликаючи інші проблеми з двигуном, приблизно після вполовину меншого пробігу.

Peugeot 1.2 PureTech

Фото: motofocus.pl

Також Грант рекомендував водіям бути дуже обережними, купуючи вживані авто Peugeot, Citroen або Opel, які використовують двигун 1.2 PureTech з таким же мокрим ременем ГРМ.

"Причина та сама, що й в EcoBoost. Використання жахливого мокрого ременя. Якщо ви побачите на ньому тріщини, це ознака того, що двигун скоро відмовить", — підсумував автоексперт.

Раніше експерти назвали п'ять найкращих компактних, але потужних двигунів. Також розповідали, як розпізнати поганий двигун у вживаному автомобілі.