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Чотири найпоширеніші помилки водіїв, які призводять до швидкого зносу двигуна

19 червня 2024 20:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Водіїв попередили про чотири найпоширеніші помилки, які вбивають двигун
Ремонт двигуна. Фото: jpowertrain.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ремонт двигуна автомобіля триває довго та коштує дорого, тому водії намагаються не доводити до цього ситуацію. Водночас автовласники припускаються дитячих помилок, які псують двигун та призводять до його зносу.

Про це написав Ukr.Media.

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Брудний дросель

Автолюбителі часто забувають вчасно чистити дросель. Саме через його забруднення з'являється утруднений холодний пуск, мотор починає працювати нерівномірно, машина глухне, а може взагалі не завестися.

Зношені свічки

Через зношені свічки паливо в циліндрі може згоряти не повністю. Наслідками стануть втрата потужності, поганий запуск та перевитрата палива. Крім того, незгоріле паливо залишається в циліндрах, потрапляє в моторну оливу та розріджує її, що призводить до різкого зношування двигуна.

Забиті форсунки

Водії часто забувають промивати форсунки без зняття кожні 40 тис. км пробігу. Коли забита форсунка не доливає паливо, то якість паливоповітряної суміші погіршується, що призводить до нестабільної роботи двигуна та втрати в динаміці. А, якщо паливо навпаки переливається, то можливий гідроудар.

Старий повітряний фільтр

Якщо невчасно поміняти забитий повітряний фільтр, то автомобіль втрачає потужність, а знос мотора прискорюється.

Раніше ми писали навіщо досвідчені водії влітку вмикають пічку в авто. Також розповідали, як доглядати за турбіною авто, щоб мотор працював довго та без проблем.

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