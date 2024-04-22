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Як правильно перевірити двигун під час купівлі авто, щоб не мати проблем

22 квітня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Перевірка двигуна вживаного автомобіля — головні ознаки майбутніх проблем
Перевірка двигуна. Фото: dbmotors.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Одним з головних чинників, за яким людина вирішує купувати той чи інший вживаний автомобіль, є стан двигуна. Щоб не придбати разом з авто купу неприємностей, експерти радять звертати увагу на п'ять ключових ознак, які свідчать про надійність мотора.

Про це повідомила "Твоя машина".

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1. Сторонні звуки

Дайте двигуну попрацювати на холостому ходу. Якщо будуть чутні скрегіт, стукіт або інші нехарактерні для справного мотора звуки, то це вказує на проблеми.

2. Патьоки мастила

Навіть незначні витоки оливи можуть свідчити про проблеми з ущільненнями в двигуні.

3. Чип-тюнінг двигуна

Можливо попередній власник змінював програму управління двигуном для збільшення його потужності. З одного боку, це могло поліпшити продуктивність мотора, з іншого — таке несанкціоноване втручання може негативно вплинути в майбутньому на надійність та довговічність двигуна.

4. Чорний наліт

Чорний наліт або відкладення під кришкою двигуна вказують на проблеми зі згорянням пального або оливи.

5. Check engine

Потрібно перевірити, чи запалена лампочка "Check engine" на приладовій панелі. Це може свідчити про проблеми з двигуном або системою керування.

Раніше ми писали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно. Також пояснювали, чому не варто заливати спеціальні присадки у двигун автомобіля.

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