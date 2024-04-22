Проверка двигателя подержанного автомобиля — главные признаки будущих проблем

Проверка двигателя. Фото: dbmotors.com.au

Одним из главных факторов, по которому человек решает покупать тот или иной б/у автомобиль, является состояние двигателя. Чтобы не приобрести вместе с авто кучу неприятностей, эксперты советуют обращать внимание на пять ключевых признаков, свидетельствующих о надежности двигателя.

Об этом сообщила "Твоя машина".

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1. Посторонние звуки

Дайте двигателю поработать на холостом ходу. Если будут слышны скрежет, стук или другие нехарактерные для исправного двигателя звуки, то это указывает на проблемы.

2. Потеки смазки

Даже незначительные утечки масла могут свидетельствовать о проблемах с уплотнениями в двигателе.

3. Чип-тюнинг двигателя

Возможно, предыдущий владелец менял программу управления двигателем для увеличения его мощности. С одной стороны, это могло улучшить производительность мотора, с другой — такое несанкционированное вмешательство может негативно повлиять в будущем на надежность и долговечность двигателя.

4. Черный налет

Черный налет или отложения под крышкой двигателя указывают на проблемы со сгоранием горючего или масла.

5. Check engine

Нужно проверить, зажжена ли лампочка "Check engine" на приборной панели. Это может свидетельствовать о проблемах с двигателем или системой управления.

Ранее мы писали, когда следует менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно. Также объясняли, почему не стоит заливать специальные присадки в двигатель автомобиля.