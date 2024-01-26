Рейтинг самых надежных дизельных двигателей: ТОП-5 в Украине в 2024 году

Такие дизельные двигатели как Volkswagen 2.0 TDI, отличаются своей надежностью и производительностью. Фото: autoesa.cz

Машины с экономичными и надежными дизельными моторами пользуются популярностью среди украинских автовладельцев. При этом некоторые дизельные двигатели получили статус культовых и долгое время числятся самыми надежными в классе.

Об этом написал Autostrike.

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Разница между дизельным и бензиновым двигателями

Дизельный двигатель долговечнее бензинового.

У дизельного двигателя более высокий уровень КПД.

Бензиновый двигатель более экологичен.

Дизельный двигатель не устойчив к падению температур, в отличие от бензинового.

ТОП-5 вечных дизельных моторов

1. Volkswagen 2.0 TDI

Продано более 150 тыс. автомобилей с этим двигателем в 2023 году.

Дебютировал в 2003 году и получил признание за эффективность и надежность. Сегодня доступны различные модификации двигателя, включая версии с одним и двойным турбонаддувом. Его мощность от 90 до 190 л.с., крутящий момент до 400 Нм.

Установленный на моделях Volkswagen Golf и Passat, Audi A3, Skoda Octavia.

2. Mercedes-Benz OM642

Продано более 100 тыс. автомобилей с этим двигателем в 2023 году.

Разработан в 2005 году и имеет разные версии объемом 3 и 3,5 л, мощностью от 190 до 265 л.с., крутящий момент до 620 Нм.

Установленный на моделях: Mercedes-Benz E-Class, S-Class, ML-Class, GL-Class.

3. BMW N57

Продано более 90 тыс. автомобилей с этим двигателем в 2023 году.

Выпущенный в 2008 году, является самым популярным среди машин бренда, имеет модификации с тремя и четырьмя турбонаддувами мощностью от 184 до 394 л.с., крутящий момент до 760 Нм.

Установлен на моделях: BMW 3 Series, 5 Series, X3, X5.

4. Ford Power Stroke 6,7л

Продано более 70 тыс. автомобилей с этим двигателем в 2023 году.

Разработанный совместно с Ford и Navistar в 2011 году, двигатель представлен в различных версиях для грузовиков и пассажирских автомобилей. Мощность от 250 до 475 л.с., крутящий момент 1,250 Нм.

Установлен на моделях: Ford F-Series Super Duty, Ford E-Series, Ford Excursion.

5. Chevrolet Duramax 6.6L

Продано более 60 тыс. автомобилей с этим двигателем в 2023 году.

Совместная разработка General Motors и Isuzu 2001 года имеет разные версии для пикапов и грузовиков. Мощность от 250 до 445 л.с., крутящий момент 1,234 Нм.

Установленный на моделях: Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Chevrolet Express, GMC Savana.

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