Рейтинг самых надежных дизельных двигателей: ТОП-5 в Украине в 2024 году

ТОП-5 самых долговечных дизельных двигателей в Украине в 2024 году
Машины с экономичными и надежными дизельными моторами пользуются популярностью среди украинских автовладельцев. При этом некоторые дизельные двигатели получили статус культовых и долгое время числятся самыми надежными в классе.
Об этом написал Autostrike.
Разница между дизельным и бензиновым двигателями
- Дизельный двигатель долговечнее бензинового.
- У дизельного двигателя более высокий уровень КПД.
- Бензиновый двигатель более экологичен.
- Дизельный двигатель не устойчив к падению температур, в отличие от бензинового.
ТОП-5 вечных дизельных моторов
- 1. Volkswagen 2.0 TDI
Продано более 150 тыс. автомобилей с этим двигателем в 2023 году.
Дебютировал в 2003 году и получил признание за эффективность и надежность. Сегодня доступны различные модификации двигателя, включая версии с одним и двойным турбонаддувом. Его мощность от 90 до 190 л.с., крутящий момент до 400 Нм.
Установленный на моделях Volkswagen Golf и Passat, Audi A3, Skoda Octavia.
- 2. Mercedes-Benz OM642
Продано более 100 тыс. автомобилей с этим двигателем в 2023 году.
Разработан в 2005 году и имеет разные версии объемом 3 и 3,5 л, мощностью от 190 до 265 л.с., крутящий момент до 620 Нм.
Установленный на моделях: Mercedes-Benz E-Class, S-Class, ML-Class, GL-Class.
- 3. BMW N57
Продано более 90 тыс. автомобилей с этим двигателем в 2023 году.
Выпущенный в 2008 году, является самым популярным среди машин бренда, имеет модификации с тремя и четырьмя турбонаддувами мощностью от 184 до 394 л.с., крутящий момент до 760 Нм.
Установлен на моделях: BMW 3 Series, 5 Series, X3, X5.
- 4. Ford Power Stroke 6,7л
Продано более 70 тыс. автомобилей с этим двигателем в 2023 году.
Разработанный совместно с Ford и Navistar в 2011 году, двигатель представлен в различных версиях для грузовиков и пассажирских автомобилей. Мощность от 250 до 475 л.с., крутящий момент 1,250 Нм.
Установлен на моделях: Ford F-Series Super Duty, Ford E-Series, Ford Excursion.
- 5. Chevrolet Duramax 6.6L
Продано более 60 тыс. автомобилей с этим двигателем в 2023 году.
Совместная разработка General Motors и Isuzu 2001 года имеет разные версии для пикапов и грузовиков. Мощность от 250 до 445 л.с., крутящий момент 1,234 Нм.
Установленный на моделях: Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Chevrolet Express, GMC Savana.
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