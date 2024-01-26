Рейтинг найнадійніших дизельних двигунів: ТОП-5 в Україні 2024 року

ТОП-5 найбільш довговічних дизельних двигунів в Україні у 2024 році
Машини з економічними та надійними дизельними моторами мають популярність серед українських автовласників. При цьому деякі дизельні двигуни отримали статус культових й довгий час вважаються найнадійнішими в класі.
Про це написав Autostrike.
Різниця між дизельним та бензиновим двигунами
- Дизельний двигун довговічніший бензинового.
- У дизельного двигуна вищий рівень ККД.
- Бензиновий двигун екологічніший.
- Дизельний двигун не стійкий до падіння температур, на відміну від бензинового.
ТОП-5 вічних дизельних моторів
- 1. Volkswagen 2.0 TDI
Продано понад 150 тис. авто з цим двигуном у 2023 році.
Дебютував у 2003 році та отримав визнання за ефективності та надійність. Сьогодні доступні різні модифікації двигуна, зокрема версії з одним та подвійним турбонаддувом. Його потужність від 90 до 190 к.с., крутний момент до 400 Нм.
Встановлений на моделях Volkswagen Golf та Passat, Audi A3, Skoda Octavia.
- 2. Mercedes-Benz OM642
Продано понад 100 тис. авто з цим двигуном у 2023 році.
Розроблений 2005 році та має різні версії об’ємом 3 та 3,5 л, потужністю від 190 до 265 к.с., крутний момент до 620 Нм.
Встановлений на моделях: Mercedes-Benz E-Class, S-Class, ML-Class, GL-Class.
- 3. BMW N57
Продано понад 90 тис. авто з цим двигуном у 2023 році.
Випущений у 2008 році та є найпопулярнішим серед машин бренда, має модифікації з трьома та чотирма турбонаддувами потужністю від 184 до 394 к.с., крутний момент до 760 Нм.
Встановлений на моделях: BMW 3 Series, 5 Series, X3, X5.
- 4. Ford Power Stroke 6,7 л
Продано понад 70 тис. авто з цим двигуном у 2023 році.
Розроблений спільно з Ford та Navistar у 2011 році, двигун представлений у різних версії для вантажівок та пасажирських автомобілів. Потужність від 250 до 475 к.с., крутний момент 1,250 Нм.
Встановлений на моделях: Ford F-Series Super Duty, Ford E-Series, Ford Excursion.
- 5. Chevrolet Duramax 6.6L
Продано понад 60 тис. авто з цим двигуном у 2023 році.
Спільна розробка General Motors та Isuzu 2001 року має різні версії для пікапів та вантажівок. Потужність від 250 до 445 к.с., крутний момент 1,234 Нм.
Встановлений на моделях: Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Chevrolet Express, GMC Savana.
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