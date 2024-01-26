Рейтинг найнадійніших дизельних двигунів: ТОП-5 в Україні 2024 року

Такі дизельні двигуни, як Volkswagen 2.0 TDI, відрізняються своєю надійністю та продуктивністю. Фото: autoesa.cz

Машини з економічними та надійними дизельними моторами мають популярність серед українських автовласників. При цьому деякі дизельні двигуни отримали статус культових й довгий час вважаються найнадійнішими в класі.

Про це написав Autostrike.

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Різниця між дизельним та бензиновим двигунами

Дизельний двигун довговічніший бензинового.

У дизельного двигуна вищий рівень ККД.

Бензиновий двигун екологічніший.

Дизельний двигун не стійкий до падіння температур, на відміну від бензинового.

ТОП-5 вічних дизельних моторів

1. Volkswagen 2.0 TDI

Продано понад 150 тис. авто з цим двигуном у 2023 році.

Дебютував у 2003 році та отримав визнання за ефективності та надійність. Сьогодні доступні різні модифікації двигуна, зокрема версії з одним та подвійним турбонаддувом. Його потужність від 90 до 190 к.с., крутний момент до 400 Нм.

Встановлений на моделях Volkswagen Golf та Passat, Audi A3, Skoda Octavia.

2. Mercedes-Benz OM642

Продано понад 100 тис. авто з цим двигуном у 2023 році.

Розроблений 2005 році та має різні версії об’ємом 3 та 3,5 л, потужністю від 190 до 265 к.с., крутний момент до 620 Нм.

Встановлений на моделях: Mercedes-Benz E-Class, S-Class, ML-Class, GL-Class.

3. BMW N57

Продано понад 90 тис. авто з цим двигуном у 2023 році.

Випущений у 2008 році та є найпопулярнішим серед машин бренда, має модифікації з трьома та чотирма турбонаддувами потужністю від 184 до 394 к.с., крутний момент до 760 Нм.

Встановлений на моделях: BMW 3 Series, 5 Series, X3, X5.

4. Ford Power Stroke 6,7 л

Продано понад 70 тис. авто з цим двигуном у 2023 році.

Розроблений спільно з Ford та Navistar у 2011 році, двигун представлений у різних версії для вантажівок та пасажирських автомобілів. Потужність від 250 до 475 к.с., крутний момент 1,250 Нм.

Встановлений на моделях: Ford F-Series Super Duty, Ford E-Series, Ford Excursion.

5. Chevrolet Duramax 6.6L

Продано понад 60 тис. авто з цим двигуном у 2023 році.

Спільна розробка General Motors та Isuzu 2001 року має різні версії для пікапів та вантажівок. Потужність від 250 до 445 к.с., крутний момент 1,234 Нм.

Встановлений на моделях: Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Chevrolet Express, GMC Savana.

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