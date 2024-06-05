Навіщо влітку вмикати пічку в авто — несподіваний лайфхак для збереження двигуна

Навіщо досвідчені водії влітку вмикають пічку в авто — важлива порада
Спекотна погода на вулиці може сприяти перегріву двигуна автомобіля. Експерти та автомеханіки радять уникати цього за допомогою несподіваного методу.
Про це написав Birmingham Mail.
Для тимчасового розв'язання проблеми перегріву двигуна потрібно вимкнути кондиціонер та увімкнути пічку. Особливо це актуально на автотрасах, де не можна зупинятися в несанкціонованих місцях. Рішення з пічкою допоможе авто доїхати до безпечної стоянки.
Навіщо влітку вмикати піч
Механік компанії MyCarRecoveryLondon Том Райлі розповів, що ввімкнення опалення автомобіля є швидким розв'язанням проблеми з перегрівом двигуна, позаяк піч відтягуватиме гаряче повітря з моторного відсіку та, зрештою, охолоджуватиме двигун.
Експерти Nationwide зазначають: "Увімкнення обігріву — це останнє, що хочеться робити в спекотний день, але воно охолодить двигун. Це гарне рішення для довгих поїздок, поки ви не зможете перевірити та відремонтувати машину".
Цю ідею також підтримують експерти Elite Auto Experts: "Продув обігрівачу може відвести трохи тепла від двигуна. У деяких випадках цього може бути достатньо, щоб повернути назад процес перегріву. Попри це, машину все одно потрібно буде якомога швидше зупинити, щоб дати мотору хоча б 15 хвилин відпочити".
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