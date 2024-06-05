Навіщо влітку вмикати пічку в авто — несподіваний лайфхак для збереження двигуна

Автомобільна піч. Фото: dubizzle.com

Спекотна погода на вулиці може сприяти перегріву двигуна автомобіля. Експерти та автомеханіки радять уникати цього за допомогою несподіваного методу.

Про це написав Birmingham Mail.

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Для тимчасового розв'язання проблеми перегріву двигуна потрібно вимкнути кондиціонер та увімкнути пічку. Особливо це актуально на автотрасах, де не можна зупинятися в несанкціонованих місцях. Рішення з пічкою допоможе авто доїхати до безпечної стоянки.

Навіщо влітку вмикати піч

Механік компанії MyCarRecoveryLondon Том Райлі розповів, що ввімкнення опалення автомобіля є швидким розв'язанням проблеми з перегрівом двигуна, позаяк піч відтягуватиме гаряче повітря з моторного відсіку та, зрештою, охолоджуватиме двигун.

Експерти Nationwide зазначають: "Увімкнення обігріву — це останнє, що хочеться робити в спекотний день, але воно охолодить двигун. Це гарне рішення для довгих поїздок, поки ви не зможете перевірити та відремонтувати машину".

Фото: dayheightsautoservice.com

Цю ідею також підтримують експерти Elite Auto Experts: "Продув обігрівачу може відвести трохи тепла від двигуна. У деяких випадках цього може бути достатньо, щоб повернути назад процес перегріву. Попри це, машину все одно потрібно буде якомога швидше зупинити, щоб дати мотору хоча б 15 хвилин відпочити".

Раніше ми писали, чому показник високого рівня мастила у двигуні має викликати занепокоєння водія. Також розповідали про п'ять способів самотужки визначити неякісну моторну оливу.