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Як водію самотужки визначити неякісну моторну оливу — п'ять дієвих способів

1 травня 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
П'ять способів для водія самостійно визначити якість моторної оливи
Заміна моторної оливи. Фото: supercheapauto.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Підроблена моторна олива створює великі ризики для правильного функціонування двигуна автомобіля. Фахівці розповіли водіям, як самостійно визначити фальшиве мастило, щоб уникнути неприємностей.

Про це написав SUV News.

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1. Щуп

Якісна олива на щупі збирається у краплю, адже має рівну та однорідну структуру. Підробка може містити помітні забруднення. Вона може бути або занадто загустілою, або навпаки текти цівкою.

2. Серветка

Крапля якісної оливи на чистій серветці рівномірно та поступово розпливеться по краях. Підробка може містити відшарування та чорні цятки.

3. Колір

Якісна олива має світло-жовтий або коричневий колір, підробка — чорний або брудний.

4. Неприємний запах та дим

Якщо помічаєте запах горілого або бачите чорний дим із вихлопної системи, це свідчить, що ви залили неякісну моторну оливу.

5. Звуки двигуна

Стукіт, скрегіт або інші нехарактерні звуки з двигуна під час роботи можуть свідчити про проблеми, пов’язані з використанням підробної оливи.

Раніше механіки пояснили, чому машина може витрачати забагато оливи. Також ми розповідали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно.

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