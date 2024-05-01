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Как водителю самостоятельно определить некачественное моторное масло — пять действенных способов

1 мая 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Пять способов для водителя самостоятельно определить качество моторного масла.
Замена моторного масла. Фото: supercheapauto.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Поддельное моторное масло создает большие риски для правильного функционирования двигателя автомобиля. Специалисты рассказали водителям, как самостоятельно определить фальшивую смазку во избежание неприятностей.

Об этом пишет SUV News.

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1. Щуп

Качественное масло на щупе собирается в каплю, ведь имеет ровную и однородную структуру. Подделка может содержать заметные загрязнения. Она может быть либо слишком густой, либо наоборот течь струйкой.

2. Салфетка

Капля качественного масла на чистой салфетке равномерно и постепенно расплывется по краям. Подделка может содержать отслойку и черные точки.

3. Цвет

Качественное масло имеет светло-желтый или коричневый цвет, подделка — черный или грязный.

4. Неприятный запах и дым

Если замечаете запах горелого или видите черный дым из выхлопной системы, это свидетельствует, что вы залили некачественное моторное масло.

5. Звуки двигателя

Стук, скрежет или другие нехарактерные звуки из двигателя во время работы могут свидетельствовать о проблемах, связанных с использованием поддельного масла.

Ранее механики объяснили, почему машина может использовать слишком много масла. Также мы рассказывали, когда нужно менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно.

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