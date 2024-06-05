Зачем летом включать печку в авто — неожиданный лайфхак для сохранения двигателя

Автомобильная печь. Фото: dubizzle.com

Жаркая погода на улице может способствовать перегреву двигателя автомобиля. Эксперты и автомеханики советуют избегать этого посредством неожиданного метода.

Об этом написал Birmingham Mail.

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Для временного решения проблемы перегрева двигателя необходимо отключить кондиционер и включить печку. Особенно это актуально на автотрассах, где нельзя останавливаться в несанкционированных местах. Решение с печкой поможет авто доехать до безопасной стоянки.

Зачем летом включать печь

Механик компании MyCarRecoveryLondon Том Райли рассказал, что включение отопления автомобиля является быстрым решением проблемы с перегревом двигателя, так как печь будет оттягивать горячий воздух из моторного отсека и, в конце концов, охлаждать двигатель.

Эксперты Nationwide отмечают: "Включение обогрева — это последнее, что хочется делать в жаркий день, но оно охладит двигатель. Это хорошее решение для долгих поездок, пока вы не сможете проверить и отремонтировать машину".

Фото: dayheightsautoservice.com

Эту идею также поддерживают эксперты Elite Auto Experts: "Продув обогревателя может отвести немного тепла от двигателя. В некоторых случаях этого может быть достаточно, чтобы повернуть вспять процесс перегрева. Несмотря на это, машину все равно нужно будет как можно скорее остановить, чтобы дать мотору хотя бы 15 минут отдохнуть".

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