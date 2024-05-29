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Почему показатель высокого уровня масла в двигателе должен вызвать беспокойство водителя

29 мая 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Эксперты предупредили водителей о рисках высокого уровня масла в двигателе авто
Проверка уровня масла в двигателе. Фото: jdpower.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Не только низкий уровень масла вредит двигателю, излишек смазки также опасен для автомобиля. Поэтому проверять этот показатель нужно каждые 1-2 тыс. км пробега и накануне долгого путешествия.

Об этом написал Today.ua

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Попадание бензина

Здесь речь не идет о переливе масла, а рассматривается случай, когда в масло попадает горючее из-за проблем с топливным насосом. Чаще всего топливо в моторную смазку попадает в автомобилях с бензиновым двигателем с непосредственным впрыском и дизельными силовыми агрегатами. Понятно, что разбавленное масло хуже смазывает детали двигателя.

Как понять что в смазку попало топливо:

  • по запаху;
  • двигатель работает громче;
  • в моторе появился стук.

Попадание антифриза

Из-за трещин в головке блока цилиндров, самом блоке или при негерметичности теплообменника "смазка-антифриз" в масло может попасть антифриз, повышая уровень смазки.

Когда на пробке смазочной горловины или на измерительном щупе увидите белую эмульсию, а белый дым из выхлопной трубы не рассеивается после прогрева двигателя, значит, в систему смазки попадает антифриз.

В обоих случаях нужно немедленно устранить проблему, чтобы не решать впоследствии вопрос с дорогостоящим ремонтом двигателя.

Ранее мы писали, когда следует менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно. Также объясняли, почему не стоит заливать специальные присадки в двигатель автомобиля.

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