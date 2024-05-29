Експерти попередили водіїв про ризики високого рівня мастила у двигуні авто

Чому показник високого рівня мастила в двигуні має викликати занепокоєння водія
Не лише низький рівень оливи шкодить двигуну, надлишок мастила також небезпечний для автомобіля. Тому перевіряти цей показник потрібно кожні 1-2 тис. км пробігу та напередодні довгої подорожі.
Про це написав Today.ua
Потрапляння бензину
Тут не йдеться про перелив мастила, а розглядається випадок, коли до оливи потрапляє пальне через проблеми з паливною помпою. Найчастіше паливо в моторне мастило потрапляє в автомобілях з бензиновим двигуном з безпосереднім упорскуванням та з дизельними силовими агрегатами. Зрозуміло, що розбавлена олива гірше змащує деталі двигуна.
Як зрозуміти що в мастило потрапило паливо:
- по запаху;
- двигун працює голосніше;
- в моторі з'явився стукіт.
Потрапляння антифризу
Через тріщини в головці блоку циліндрів, самому блоці або при негерметичності теплообмінника "мастило-антифриз" до оливи може потрапити антифриз, підвищуючи рівень мастила.
Коли на пробці мастилозаливної горловини або на вимірювальному щупі побачите білу емульсію, а білий дим з вихлопної труби не розсіюється після прогріву двигуна, значить, в систему змащення потрапляє антифриз.
В обох випадках потрібно негайно усунути проблему, щоб не розв'язувати згодом питання з дорогим ремонтом двигуна.
Раніше ми писали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно. Також пояснювали, чому не варто заливати спеціальні присадки у двигун автомобіля.
Читайте Новини.LIVE!