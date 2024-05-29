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Чому показник високого рівня мастила в двигуні має викликати занепокоєння водія

29 травня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Експерти попередили водіїв про ризики високого рівня мастила у двигуні авто
Перевірка рівня мастила у двигуні. Фото: jdpower.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Не лише низький рівень оливи шкодить двигуну, надлишок мастила також небезпечний для автомобіля. Тому перевіряти цей показник потрібно кожні 1-2 тис. км пробігу та напередодні довгої подорожі.

Про це написав Today.ua

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Потрапляння бензину

Тут не йдеться про перелив мастила, а розглядається випадок, коли до оливи потрапляє пальне через проблеми з паливною помпою. Найчастіше паливо в моторне мастило потрапляє в автомобілях з бензиновим двигуном з безпосереднім упорскуванням та з дизельними силовими агрегатами. Зрозуміло, що розбавлена олива гірше змащує деталі двигуна.

Як зрозуміти що в мастило потрапило паливо: 

  • по запаху;
  • двигун працює голосніше;
  • в моторі з'явився стукіт.

Потрапляння антифризу

Через тріщини в головці блоку циліндрів, самому блоці або при негерметичності теплообмінника "мастило-антифриз" до оливи може потрапити антифриз, підвищуючи рівень мастила.

Коли на пробці мастилозаливної горловини або на вимірювальному щупі побачите білу емульсію, а білий дим з вихлопної труби не розсіюється після прогріву двигуна, значить, в систему змащення потрапляє антифриз.

В обох випадках потрібно негайно усунути проблему, щоб не розв'язувати згодом питання з дорогим ремонтом двигуна.

Раніше ми писали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно. Також пояснювали, чому не варто заливати спеціальні присадки у двигун автомобіля.

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