Двигун з турбонаддувом — як правильно доглядати, щоб агрегат працював довго

Лагодження турбіни двигуна. Фото: tmtautoclinic.net

Турбонаддув призначений для створення більшої потужності та ефективності двигуна, втім, турбіна весь час перебуває під серйозними навантаженнями, що скорочує термін її служби. Щоб подовжити час роботи агрегату, потрібно дотримуватися кількох простих правил.

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Заміна оливи

Нова олива забезпечує краще змащування та охолодження турбіни, що захищає її від передчасного зносу. Оливу та масляний фільтр потрібно міняти кожні 5 000-7 500 км пробігу.

Повітряний фільтр

Засмічений пилом та брудом фільтр обмежує потік повітря до турбіни, що призводить до її перегріву. Рекомендується міняти повітряний фільтр кожні 15 000-20 000 тис. км пробігу.

Надмірні навантаження

Надмірне навантаження на турбіну створюють різке прискорення або рух на граничних обертах. Уникайте таких дій. Перед прискоренням дайте турбіні час на розігрів та навпаки, перед вимкненням двигуна — охолонути кілька хвилин на холостому ходу.

Паливо

Низькооктанове пальне призводити до детонації у двигуні, що може пошкодити турбіну. Завжди використовуйте паливо з октановим числом, рекомендованим виробником автомобіля.

Система впуску

Засмічена вуглецем та іншими відкладеннями система впуску обмежує потік повітря та призводить до перегріву турбіни. Варто періодично чистити систему впуску за допомогою спеціального засобу.

Раніше механіки пояснили, чому машина може витрачати забагато оливи. Також ми розповідали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно.