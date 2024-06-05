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Как ухаживать за турбиной авто, чтобы мотор работал долго и без проблем

5 июня 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Двигатель с турбонаддувом — как правильно ухаживать, чтобы агрегат работал долго
Починка турбины двигателя. Фото: tmtautoclinic.net
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Турбонаддув предназначен для создания большей мощности и эффективности двигателя, впрочем, турбина все время находится под серьезными нагрузками, что сокращает срок ее службы. Чтобы продлить время работы агрегата, нужно соблюдать несколько простых правил.

Об этом написал АвтоСвіт.

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Замена масла

Новое масло обеспечивает лучшую смазку и охлаждение турбины, что защищает ее от преждевременного износа. Масло и масляный фильтр нужно менять каждые 5 000-7 500 км пробега.

Воздушный фильтр

Засоренный пылью и грязью фильтр ограничивает поток воздуха в турбину, что приводит к ее перегреву. Рекомендуется менять воздушный фильтр каждые 15 000–20 000 тыс. км пробега.

Чрезмерные нагрузки

Чрезмерную нагрузку на турбину создают резкое ускорение или движение на предельных оборотах. Избегайте таких действий. Перед ускорением дайте турбине время на разогрев и наоборот, перед отключением двигателя — остыть несколько минут на холостом ходу.

Топливо

Низкооктановое горючее приводит к детонации в двигателе, что может повредить турбину. Всегда используйте топливо с октановым числом, рекомендованным производителем автомобиля.

Система впуска

Засоренная углеродом и другими отложениями система впуска ограничивает поток воздуха и приводит к перегреву турбины. Следует периодически чистить систему впуска с помощью специального средства.

Ранее механики объяснили, почему машина может использовать слишком много масла. Также мы рассказывали, когда нужно менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно.

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