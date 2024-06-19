Водителей предупредили о четырех самых распространенных ошибках, которые убивают двигатель

Ремонт двигателя. Фото: jpowertrain.com

Ремонт двигателя автомобиля длится долго и дорого стоит, поэтому водители стараются не доводить до этого ситуацию. В то же время автовладельцы допускают детские ошибки, которые портят двигатель и приводят к его износу.

Об этом написал Ukr.Media.

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Грязный дроссель

Автолюбители часто забывают вовремя чистить дроссель. Именно из-за его загрязнения появляется затрудненный холодный пуск, мотор начинает работать неравномерно, машина глохнет, а может вообще не завестись.

Изношенные свечи

Из-за изношенных свечей топливо в цилиндре может сгорать не полностью. Последствиями станут потеря мощности, плохой запуск и перерасход топлива. Кроме того, несгоревшее топливо остается в цилиндрах, попадает в моторное масло и разжижает его, что приводит к резкому износу двигателя.

Забитые форсунки

Водители часто забывают промывать форсунки без снятия каждые 40 тыс. км пробега. Когда забитая форсунка не доливает топливо, то качество топливовоздушной смеси ухудшается, что приводит к нестабильной работе двигателя и потере в динамике. А если топливо наоборот переливается, то возможен гидроудар.

Старый воздушный фильтр

Если несвоевременно заменить забитый воздушный фильтр, то автомобиль теряет мощность, а износ двигателя ускоряется.

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