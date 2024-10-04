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Три японці та два американці — названі найнадійніші автомобільні двигуни

4 жовтня 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-5 марок автомобілів з найнадійнішими двигунами-довгожителями
Моделі Toyota, Lexus та Honda. Фото: drive.com.au
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Продуктивність будь-якого автомобіля значною мірою залежить від його двигуна. Швидкість і потужність машини можуть вражати, але автовласники все частіше прагнуть їздять на своїх авто якнайдовше, тому обирають мотори, які не підведуть та не потребуватимуть незручного та дорогого ремонту.

Про це написав GOBankingRates.

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1. Toyota

Три японці та два американці — п'ять найнадійніших автомобільних двигунів - фото 1
Toyota Avalon. Фото: infocar.ua

Неможливо стати найпродаванішим та найнадійнішим брендом у світі, якщо не створити чудові двигуни, які стабільно добре працюють. CarBuzz виділяє кілька надійних двигунів Toyota, які витримали випробування часом, зокрема 3,5-літровий V6 2GR, який встановлений на Tacoma, Camry, Highlander та Avalon. Окремо варто відзначити потужні 1JZ і 2JZ, а також сімейство двигунів UZ, які використовували багато розкішних седанів, мікроавтобусів та пікапів.

2. Honda

Три японці та два американці — п'ять найнадійніших автомобільних двигунів - фото 2
Honda Civic Si. Фото: caranddriver.com

Типовий термін служби автомобіля Honda становить близько 320 000 км. Втім, багато моделей Honda перевершують найсміливіші очікування своїх власників, незалежно від того, чи має машина двигун серії K (Civic Si, Element, CR-V), J35 (Pilot, Accord, Odyssey або Acura MDX) чи H22A (Preludes, Accord SiR та Wagons).

3. Lexus

Три японці та два американці — п'ять найнадійніших автомобільних двигунів - фото 3
Lexus RX. Фото: edmunds.com

Торік фахівці J.D. Power назвали Lexus RX найнадійнішим автомобілем на ринку. Оснащені двигунами 1UR-FE, 2JZ та 2GR моделі бренду є одними з найдовговічніших авто, які можна купити за гроші.

4. Chevrolet

Три японці та два американці — п'ять найнадійніших автомобільних двигунів - фото 4
Chevrolet Camaro. Фото: infocar.ua

Chevrolet виділяється серед усіх дочірніх компаній General Motors своїми надійними та потужними двигунами. З 1997 року двигун LS змінив три покоління та довів свою легкість в обслуговуванні та безаварійність протягом усього терміну служби. 5,7-літровий двигун LT1 оснащував Corvette та Camaro великою кількістю кінських сил у 1990-х роках, а нові двигуни Gen V щорічно підвищують рейтинги надійності бренду.

5. Ford

Три японці та два американці — п'ять найнадійніших автомобільних двигунів - фото 5
Ford Mustang. Фото: performancedrive.com.au

Протягом усієї своєї історії двигуни Ford були синонімом продуктивності, надійності та довговічності. Надійні двигуни 5.0 Coyote V8 та 3.5 V6 EcoBoost наразі звільняють місце для нової технології моторів для ДВЗ й гібридів.

Раніше ми писали про автомобілі з надійними двигунами, які переживуть свої машини. Також експерти назвали моделі вживаних авто з дуже ненадійними моторами.

авто Ford автомобіль Мотор Honda двигун Toyota

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