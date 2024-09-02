Експерти порекомендували п’ять вживаних авто з надійними двигунами

ТОП-5 вживаних авто з надійними двигунами, які переживуть свої машини
Головним агрегатом будь-якого автомобіля є двигун. Саме від його надійності залежить й довговічність машини.
Про це написав Autocar.
Volkswagen Passat W8
Під його капотом знаходиться унікальний двигун — 4-літровий W8 потужністю 275 к.с. Виробництво W8 тривало всього чотири роки (2001-2004), й Passat був єдиним його отримувачем. В Україні можна придбати Passat W8 за приблизно 8 000 євро у пристойному стані.
Alfa Romeo GTV
Спочатку авто пропонували з 2-літровим двигуном Twin Spark на 155 к.с., а потім з’явився потужніший 3-літровий Busso V6 на 220 к.с.
BMW i8
У 2014 році він став першим у світі масовим гібридним спортивним автомобілем, який поєднував 1,5-літровий бензиновий двигун із турбонаддувом потужністю 228 к.с. та електромотор на 141 к.с. Розгін до 100 км/год становить лише 4,4 с. В Україні ця модель коштує від 54 000 доларів.
BMW M3 (E46)
3,2-літровий рядний 6-циліндровий двигун видає 338 к.с., що дозволяє розганятися до 100 км/год на годину за 4,5 с. Це потужність Porsche 911.
Aston Martin DB9
Інтер’єр DB9 зараз може здатися застарілим, але 5,9-літровий V12 під його капотом досі вічний. Хороший вживаний DB9 може бути розумною інвестицією — в Україні він доступний від 39 000 доларів.
Раніше експерти назвали п'ять найкращих компактних, але потужних двигунів. Також розповідали, як розпізнати поганий двигун у вживаному автомобілі.
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