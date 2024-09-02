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ТОП-5 вживаних авто з надійними двигунами, які переживуть свої машини

2 вересня 2024 19:45
Валентин Бандура - Редактор
Експерти порекомендували п’ять вживаних авто з надійними двигунами
Купівля вживаних авто. Фото: drive-news.net
Валентин Бандура - Редактор

Головним агрегатом будь-якого автомобіля є двигун. Саме від його надійності залежить й довговічність машини.

Про це написав Autocar.

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Volkswagen Passat W8

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Фото: motortrend.com

Під його капотом знаходиться унікальний двигун — 4-літровий W8 потужністю 275 к.с. Виробництво W8 тривало всього чотири роки (2001-2004), й Passat був єдиним його отримувачем. В Україні можна придбати Passat W8 за приблизно 8 000 євро у пристойному стані.

Alfa Romeo GTV

ТОП-5 вживаних авто з надійними двигунами, які переживуть свої машини - фото 2
Фото: wikipedia

Спочатку авто пропонували з 2-літровим двигуном Twin Spark на 155 к.с., а потім з’явився потужніший 3-літровий Busso V6 на 220 к.с.

BMW i8

ТОП-5 вживаних авто з надійними двигунами, які переживуть свої машини - фото 3
Фото: wikipedia

У 2014 році він став першим у світі масовим гібридним спортивним автомобілем, який поєднував 1,5-літровий бензиновий двигун із турбонаддувом потужністю 228 к.с. та електромотор на 141 к.с. Розгін до 100 км/год становить лише 4,4 с. В Україні ця модель коштує від 54 000 доларів.

BMW M3 (E46)

ТОП-5 вживаних авто з надійними двигунами, які переживуть свої машини - фото 4
Фото: wikipedia

3,2-літровий рядний 6-циліндровий двигун видає 338 к.с., що дозволяє розганятися до 100 км/год на годину за 4,5 с. Це потужність Porsche 911.

Aston Martin DB9

ТОП-5 вживаних авто з надійними двигунами, які переживуть свої машини - фото 5
Фото: autoexpress.co.uk

Інтер’єр DB9 зараз може здатися застарілим, але 5,9-літровий V12 під його капотом досі вічний. Хороший вживаний DB9 може бути розумною інвестицією — в Україні він доступний від 39 000 доларів.

Раніше експерти назвали п'ять найкращих компактних, але потужних двигунів. Також розповідали, як розпізнати поганий двигун у вживаному автомобілі.

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