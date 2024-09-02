Эксперты порекомендовали пять подержанных авто с надежными двигателями

ТОП-5 подержанных авто с надежными двигателями, которые переживут свои машины
Главным агрегатом любого автомобиля является двигатель. Именно от его надежности зависит и долговечность машины.
Об этом написал Autocar.
Volkswagen Passat W8
Под его капотом находится уникальный двигатель — 4-литровый W8 мощностью 275 л.с. Производство W8 длилось всего четыре года (2001-2004), и Passat был единственным его получателем. В Украине можно приобрести Passat W8 примерно за 8 000 евро в приличном состоянии.
Alfa Romeo GTV
Сначала авто предлагали с 2-литровым двигателем Twin Spark на 155 л.с., а затем появился более мощный 3-литровый Busso V6 на 220 л.с.
BMW i8
В 2014 году он стал первым в мире массовым гибридным спортивным автомобилем, сочетавшим 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 228 л.с. и электромотор на 141 л.с. Разгон до 100 км/ч составляет всего 4,4 с. В Украине эта модель стоит от 54 000 долларов.
BMW M3 (E46)
3,2-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель выдает 338 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч в час за 4,5 с. Это мощность Porsche 911.
Aston Martin DB9
Интерьер DB9 сейчас может показаться устаревшим, но 5,9-литровый V12 под его капотом все еще вечен. Хороший б/у DB9 может быть разумной инвестицией — в Украине он доступен от 39 000 долларов.
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