Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow ТОП-5 подержанных авто с надежными двигателями, которые переживут свои машины arrow

ТОП-5 подержанных авто с надежными двигателями, которые переживут свои машины

2 сентября 2024 19:45
Валентин Бандура - Редактор
Эксперты порекомендовали пять подержанных авто с надежными двигателями
Покупка подержанных авто. Фото: drive-news.net
Валентин Бандура - Редактор

Главным агрегатом любого автомобиля является двигатель. Именно от его надежности зависит и долговечность машины.

Об этом написал Autocar.

Читайте также:

Volkswagen Passat W8

ТОП-5 подержанных авто с надежными двигателями, которые переживут свои машины - фото 1
Фото: motortrend.com

Под его капотом находится уникальный двигатель — 4-литровый W8 мощностью 275 л.с. Производство W8 длилось всего четыре года (2001-2004), и Passat был единственным его получателем. В Украине можно приобрести Passat W8 примерно за 8 000 евро в приличном состоянии.

Alfa Romeo GTV

ТОП-5 подержанных авто с надежными двигателями, которые переживут свои машины - фото 2
Фото: wikipedia

Сначала авто предлагали с 2-литровым двигателем Twin Spark на 155 л.с., а затем появился более мощный 3-литровый Busso V6 на 220 л.с.

BMW i8

ТОП-5 подержанных авто с надежными двигателями, которые переживут свои машины - фото 3
Фото: wikipedia

В 2014 году он стал первым в мире массовым гибридным спортивным автомобилем, сочетавшим 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 228 л.с. и электромотор на 141 л.с. Разгон до 100 км/ч составляет всего 4,4 с. В Украине эта модель стоит от 54 000 долларов.

BMW M3 (E46)

ТОП-5 подержанных авто с надежными двигателями, которые переживут свои машины - фото 4
Фото: wikipedia

3,2-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель выдает 338 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч в час за 4,5 с. Это мощность Porsche 911.

Aston Martin DB9

ТОП-5 подержанных авто с надежными двигателями, которые переживут свои машины - фото 5
Фото: autoexpress.co.uk

Интерьер DB9 сейчас может показаться устаревшим, но 5,9-литровый V12 под его капотом все еще вечен. Хороший б/у DB9 может быть разумной инвестицией — в Украине он доступен от 39 000 долларов.

Ранее эксперты назвали пять самых лучших компактных, но мощных двигателей авто. Также рассказывали, как распознать плохой двигатель в подержанном авто.

авто цены автомобиль Мотор продажа авто двигатель

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:50 Зеленский подписал новый пакет санкций против России

20:48 Исключен и снят с военного учета — кому нужно обновлять данные в ТЦК

20:44 Клименко отчитался о визите во фронтовые подразделения в Донецкой области

20:39 Остапченко принес Украине четвертое золото Паралимпиады-2024

20:15 Украину накроет дождь и жара — синоптики спрогнозировали погоду в Украине на завтра

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

20:00 Инвалидность третьей группы — какие документы нужны для оформления отсрочки

Text

19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

19:51 Военные показали, как эффектно уничтожили позиции и боекомплект оккупантов — видео

19:48 В Киеве произошла стрельба возле одного из ЖК — СМИ

19:44 Суркис сообщил, где Динамо будет играть матчи Лиги Европы

20:50 Зеленский подписал новый пакет санкций против России

20:48 Исключен и снят с военного учета — кому нужно обновлять данные в ТЦК

20:44 Клименко отчитался о визите во фронтовые подразделения в Донецкой области

20:39 Остапченко принес Украине четвертое золото Паралимпиады-2024

20:15 Украину накроет дождь и жара — синоптики спрогнозировали погоду в Украине на завтра

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

20:00 Инвалидность третьей группы — какие документы нужны для оформления отсрочки

19:51 Военные показали, как эффектно уничтожили позиции и боекомплект оккупантов — видео

19:48 В Киеве произошла стрельба возле одного из ЖК — СМИ

19:44 Суркис сообщил, где Динамо будет играть матчи Лиги Европы

19:26 Возвращение контроля над ЗАЭС военным путем — Зеленский прокомментировал такую возможность

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Text

19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

Text

17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстрел Киева — какие последствия атаки в трех районах столицы

Text

15:53 Мариуполь отправляет гуманитарную помощь в Курск огромными фурами, — Андрющенко

Text

13:00 Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

10:05 Россия хочет оставить Украину без света — в КМВА поделились деталями о вражеских атаках

Text

09:18 Россия нанесла беспрецедентный удар по Киеву — в КГВА раскрыли последствия

Text

08:00 Ракетная атака на Украину и прилет в Киеве — эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2024
Text

15:02 Во время войны государство должно контролировать мессенджеры — нардеп о Дурове и Telegram

Text

08:29 Берлинская проинформировала об особенности использования дронов на войне в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования