ТОП-10 авто с самыми надежными 4-цилиндровыми двигателями Toyota

Toyota MR2 Spyder. Фото: gearpatrol.com

Toyota имеет хорошее наследие, когда речь идет о двигателях для автомобилей. К примеру, в мире 4-цилиндровых агрегатов компания выпустила один из самых надежных, мощных и инновационных моторов — агрегат ZZ.

Об этом написал CarBuzz.

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Двигатель Toyota ZZ

Toyota ZZ. Фото: Toyota

Семейство ZZ состоит из рабочих объемов 1,4, 1,6 и 1,8 л. Двигатель использует алюминиевый блок и конструкцию головки с двойным верхним распределительным валом, четырьмя клапанами на цилиндр, сменными фазами газораспределения, цепным приводом и электронным многоточечным впрыском. Мотор небольшой, но мощный, с широким диапазоном моделей, на которые он устанавливался.

Двигатели выпускались с 1997 по 2008 год. Toyota предлагала версии с принудительной индукцией. Была доступна Corolla TRD с наддувом 1ZZ, в то время как Lotus Exige и Lotus 2-Eleven использовали версии 2ZZ.

2ZZ — это 1,8-литровый двигатель, подобный 1ZZ, но его можно считать более производительной версией с большим диаметром и более коротким ходником, разработанной в сотрудничестве с Yamaha для более высоких оборотов. Версии 3ZZ и 4ZZ ограничены моделями Corolla, Avensis и Auris.

В 2002 году 2ZZ получил награду "Международный двигатель года" за лучший мотор объемом 1,4-1,8 л. Другим заметным аспектом 2ZZ является его двойной профиль распределительного вала, подобный системе Honda VTEC. Это сделало его удивительно мощным для того времени.

Модели с двигателем ZZ

Toyota Corolla — 1ZZ Toyota MR2 Spyder — 1ZZ Toyota RAV4 — 1ZZ Toyota Celica GT — 1ZZ Toyota Wish — 1ZZ Lotus Exige — 2ZZ Lotus Elise — 2ZZ Lotus 2-Eleven — 2ZZ Toyota Avensis — 3ZZ Toyota Auris — 4ZZ

Lotus Elise. Фото: topspeed.com

Наследие ZZ и его преемник

Существуют хорошо известные проблемы ZZ, в частности, чрезмерное потребление масла, его протечка, проблемы со шламом, застрявшие поршневые кольца, неисправности подъемных болтов и т.д.

Несмотря на это, в целом двигатель доказал свою надежность. Он все еще сохраняет исключительную производительность на литр даже по современным стандартам.

Toyota разработала новое семейство двигателей под названием ZR, чтобы заменить модельный ряд ZZ, улучшив топливную эффективность, выбросы и другие аспекты.

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