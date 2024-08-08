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Десять авто с самыми надежными 4-цилиндровыми двигателями Toyota

8 августа 2024 19:45
Валентин Бандура - Редактор
ТОП-10 авто с самыми надежными 4-цилиндровыми двигателями Toyota
Toyota MR2 Spyder. Фото: gearpatrol.com
Валентин Бандура - Редактор

Toyota имеет хорошее наследие, когда речь идет о двигателях для автомобилей. К примеру, в мире 4-цилиндровых агрегатов компания выпустила один из самых надежных, мощных и инновационных моторов — агрегат ZZ.

Об этом написал CarBuzz.

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Двигатель Toyota ZZ

 

Десять авто оборудованы самым надежным 4-цилиндровыми двигателями Toyota - фото 1
Toyota ZZ. Фото: Toyota

Семейство ZZ состоит из рабочих объемов 1,4, 1,6 и 1,8 л. Двигатель использует алюминиевый блок и конструкцию головки с двойным верхним распределительным валом, четырьмя клапанами на цилиндр, сменными фазами газораспределения, цепным приводом и электронным многоточечным впрыском. Мотор небольшой, но мощный, с широким диапазоном моделей, на которые он устанавливался.

Двигатели выпускались с 1997 по 2008 год. Toyota предлагала версии с принудительной индукцией. Была доступна Corolla TRD с наддувом 1ZZ, в то время как Lotus Exige и Lotus 2-Eleven использовали версии 2ZZ.

2ZZ — это 1,8-литровый двигатель, подобный 1ZZ, но его можно считать более производительной версией с большим диаметром и более коротким ходником, разработанной в сотрудничестве с Yamaha для более высоких оборотов. Версии 3ZZ и 4ZZ ограничены моделями Corolla, Avensis и Auris.

В 2002 году 2ZZ получил награду "Международный двигатель года" за лучший мотор объемом 1,4-1,8 л. Другим заметным аспектом 2ZZ является его двойной профиль распределительного вала, подобный системе Honda VTEC. Это сделало его удивительно мощным для того времени.

Модели с двигателем ZZ

  1. Toyota Corolla — 1ZZ
  2. Toyota MR2 Spyder — 1ZZ
  3. Toyota RAV4 — 1ZZ
  4. Toyota Celica GT — 1ZZ
  5. Toyota Wish — 1ZZ
  6. Lotus Exige — 2ZZ
  7. Lotus Elise — 2ZZ
  8. Lotus 2-Eleven — 2ZZ
  9. Toyota Avensis — 3ZZ
  10. Toyota Auris — 4ZZ

 

Десять авто оборудованы самым надежным 4-цилиндровыми двигателями Toyota - фото 2
Lotus Elise. Фото: topspeed.com

Наследие ZZ и его преемник

Существуют хорошо известные проблемы ZZ, в частности, чрезмерное потребление масла, его протечка, проблемы со шламом, застрявшие поршневые кольца, неисправности подъемных болтов и т.д.

Несмотря на это, в целом двигатель доказал свою надежность. Он все еще сохраняет исключительную производительность на литр даже по современным стандартам.

Toyota разработала новое семейство двигателей под названием ZR, чтобы заменить модельный ряд ZZ, улучшив топливную эффективность, выбросы и другие аспекты.

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Япония авто автомобиль Мотор двигатель

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