ТОП-5 самых надежных дизельных двигателей — они переживут свой автомобиль

Переживут автомобиль — эксперты назвали пять вечных дизельных двигателей
Дизельные двигатели довольно популярны среди автомобилистов, ведь считаются более экономными и надежными, чем бензиновые моторы. Среди них есть настоящие жемчужины, которые способны служить без капитального ремонта многие годы.
Рейтинг составил Dexpens.
Volkswagen 2.0 TDI
Двигатель впервые представлен в 2003 году. Он стал популярен благодаря своей эффективности и надежности. Сегодня существуют разные модификации мотора, в том числе версии с одним и двумя турбонаддувами.
- Мощность: от 90 до 190 л.с., крутящий момент может достигать 400 Нм.
- Установлен на: Volkswagen Golf и Passat, Audi A3, Skoda Octavia.
В прошлом году продано более 150 000 автомобилей с двигателем 2.0 TDI.
Mercedes-Benz OM642
Мотор разработан компанией в 2005 году, он известен своим экономным расходом топлива и надежностью. Есть 3-литровая и 3,5-литровая версии.
- Мощность: от 190 до 265 л.с., крутящий момент достигает 620 Нм.
- Установлен на: Mercedes-Benz E-Class, S-Class, ML-Class, GL-Class.
В 2023 году реализовали более 100 000 авто с двигателем OM642.
BMW N57
BMW выпустила двигатель в 2008 году, с тех пор он является одним из популярнейших дизелей в линейке производителя. Есть версии с тремя и четырьмя турбонаддувами.
- Мощность: от 184 до 394 л.с., крутящий момент — до 760 Нм.
- Установлен на: BMW 3 Series, 5 Series, X3, X5.
В прошлом году было продано более 90 000 машин с двигателем N57.
Форд Power Stroke 6,7L
Двигатель разработан совместно с компаниями Ford и Navistar в 2011 году. Существуют разные его версии для грузовиков и пассажирских автомобилей.
- Мощность: от 250 до 475 л.с., крутящий момент достигает 1,250 Нм.
- Установлен на: Ford F-Series Super Duty, Ford E-Series, Ford Excursion.
В прошлом году продано более 70 000 автомобилей с двигателем Power Stroke 6,7L.
Chevrolet Duramax 6.6L
Двигатель разработан совместно с компаниями General Motors и Isuzu в 2001 году. Есть версии для пикапов и грузовиков.
- Мощность: от 250 до 445 л.с., крутящий момент достигает 1,234 Нм.
- Установлен на: Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Chevrolet Express, GMC Savana.
В 2023 году продано более 60 000 автомобилей с Duramax 6.6L.
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