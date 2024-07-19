ТОП-5 самых надежных дизельных двигателей — они переживут свой автомобиль

Надежный дизельный двигатель. Фото: wikipedia.org

Дизельные двигатели довольно популярны среди автомобилистов, ведь считаются более экономными и надежными, чем бензиновые моторы. Среди них есть настоящие жемчужины, которые способны служить без капитального ремонта многие годы.

Рейтинг составил Dexpens.

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Volkswagen 2.0 TDI

Двигатель впервые представлен в 2003 году. Он стал популярен благодаря своей эффективности и надежности. Сегодня существуют разные модификации мотора, в том числе версии с одним и двумя турбонаддувами.

Мощность: от 90 до 190 л.с., крутящий момент может достигать 400 Нм.

от 90 до 190 л.с., крутящий момент может достигать 400 Нм. Установлен на: Volkswagen Golf и Passat, Audi A3, Skoda Octavia.

В прошлом году продано более 150 000 автомобилей с двигателем 2.0 TDI.

Mercedes-Benz OM642

Мотор разработан компанией в 2005 году, он известен своим экономным расходом топлива и надежностью. Есть 3-литровая и 3,5-литровая версии.

Мощность: от 190 до 265 л.с., крутящий момент достигает 620 Нм.

от 190 до 265 л.с., крутящий момент достигает 620 Нм. Установлен на: Mercedes-Benz E-Class, S-Class, ML-Class, GL-Class.

В 2023 году реализовали более 100 000 авто с двигателем OM642.

BMW N57

BMW выпустила двигатель в 2008 году, с тех пор он является одним из популярнейших дизелей в линейке производителя. Есть версии с тремя и четырьмя турбонаддувами.

Мощность: от 184 до 394 л.с., крутящий момент — до 760 Нм.

от 184 до 394 л.с., крутящий момент — до 760 Нм. Установлен на: BMW 3 Series, 5 Series, X3, X5.

В прошлом году было продано более 90 000 машин с двигателем N57.

Форд Power Stroke 6,7L

Двигатель разработан совместно с компаниями Ford и Navistar в 2011 году. Существуют разные его версии для грузовиков и пассажирских автомобилей.

Мощность: от 250 до 475 л.с., крутящий момент достигает 1,250 Нм.

от 250 до 475 л.с., крутящий момент достигает 1,250 Нм. Установлен на: Ford F-Series Super Duty, Ford E-Series, Ford Excursion.

В прошлом году продано более 70 000 автомобилей с двигателем Power Stroke 6,7L.

Chevrolet Duramax 6.6L

Двигатель разработан совместно с компаниями General Motors и Isuzu в 2001 году. Есть версии для пикапов и грузовиков.

Мощность: от 250 до 445 л.с., крутящий момент достигает 1,234 Нм.

от 250 до 445 л.с., крутящий момент достигает 1,234 Нм. Установлен на: Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Chevrolet Express, GMC Savana.

В 2023 году продано более 60 000 автомобилей с Duramax 6.6L.

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